Dit moet je weten over wokefishing, de laatste trend op datingapps

Datingapps waren al lang erg populair, maar nu uitgaan niet echt meer tot de mogelijkheden behoort en sociale activiteiten tot een minimum worden beperkt, hebben ze misschien nog meer aan populariteit gewonnen. Hoe moet je anders je soulmate tegenkomen? Een ding is zeker, schijn bedriegt, dus je kijkt maar beter uit voor wokefishing.

Catfishing (doen alsof je iemand anders bent) kenden we al langer, maar wokefishing was ook voor ons een nieuw gegeven. Nochtans is het een beetje de filosofische variant van catfishing.

Holle begrippen

Mensen doen heel wat om een date te versieren en één van die dingen is wokefishing. Wat dat net inhoudt? Wel, wokefishers doen alsof ze progressieve ideeën hebben en attent zijn, terwijl dat in de praktijk helemaal niet het geval is. Ze zetten bijvoorbeeld de hashtag #blacklivesmatter of #womensupportingwomen in hun bio op Tinder om interessant en geëngageerd over te komen, maar als je er even over doorvraagt, zal je merken dat het voor hen holle begrippen zijn. Sterker nog, soms zijn ze zelfs het tegenovergestelde van wat ze pretenderen: racistisch, anti-feministisch… Natuurlijk heb je dat niet meteen door – alleen door een gesprek te beginnen en dieper in te gaan op die onderwerpen – waarbij je goed let op eventuele discrepanties – kom je erachter of de ander wel of niet aan wokefishing doet. Merk je dat hij of zij in een gesprek een stuk conservatiever is dan gedacht, dan is het wellicht tijd om iemand anders te zoeken.