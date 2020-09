Kwart Amerikaanse jongeren gelooft niet in Holocaust

Een kwart van de Amerikaanse jongeren denkt dat de Holocaust een mythe is, overdreven is of is er niet zeker van. Dat heeft een bevraging van de Conferentie over Joodse materiële claims tegen Duitsland (Claims Conference) uitgewezen.

Zo’n 23% van de Amerikaanse jongeren gelooft niet in de Holocaust: het is een mythe, het is overdreven of ze zijn er niet zeker van. Dat is slechts een van de ontstellende resultaten uit een bevraging in opdracht van de Claims Conferentie, een organisatie die (financiële) gerechtigheid zoekt voor de slachtoffers van de nazivervolging en hun erfgenamen.

Schuld van de Joden

De studie bevroeg meer dan 1.000 Amerikaanse volwassen tussen de 18 en de 39 jaar – ‘millennials’ en ‘Gen Z’ers’ dus. Een achtste van hen zei dat ze zeker of misschien nog nooit van de Holocaust hadden gehoord. Van zij die wel weet hadden van de grootste genocide uit de geschiedenis, gelooft meer dan 1 op de 10 (11%) dat Joden die zelf hebben veroorzaakt.

Bijna twee derde van de jonge Amerikanen wist niet dat ongeveer 6 miljoen Joden het leven lieten tijdens de Holocaust. Aan de andere kant denkt een derde (36%) dat slechts 2 miljoen Joden vermoord werden. Bijna de helft (48%) kan geen enkel concentratiekamp bij naam noemen.

Zeven op tien tegen neonazisme

De Amerikanen zijn zich blijkbaar wel bewust van hun tekortschietende kennis, want ongeveer twee derde (64%) vindt dat onderwijs over de Holocaust opgenomen moet worden in het leerplan. Meer dan de helft (56%) was al in aanraking gekomen met nazisymbolen op sociale media of in hun sociale gemeenschappen.

Bijna de helft (49%) botste al op Holocaustontkenning of een verdraaiing van de feiten op sociale media of elders online. Zeven op 10 Amerikaanse millennials en Gen Z’ers vond het onaanvaardbaar dat iemand er neonazistische attitudes op nahield.

“Dit is een wake-up call”

De bevraging werd zowel op nationaal als op statelijk niveau uitgevoerd, en dat geeft redelijk uiteenlopende resultaten. Sommige Amerikaanse staten (zoals het noordelijke Wisconsin) blijken het significant slechter te doen dan andere op het vlak van kennis over de holocaust.

“De resultaten zijn zowel schokkend als bedroevend, en ze onderstrepen waarom we nu actie moeten ondernemen terwijl de overlevenden van de Holocaust nog steeds bij ons zijn om hun verhaal te vertellen”, zegt Gideon Taylor, voorzitter van de Claims Conferentie. Beter begrip over waarom het zo slecht gesteld is met de kennis van jongeren over de Holocaust is noodzakelijk, stelt hij. “Dit moet dienen als een wake-up call voor ons allemaal”.