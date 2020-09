Ex-agent getuigt over racisme: “Mijn baas wilde niet dat ‘een bruine’ ooit op zijn stoel zou zitten”

Een voormalige politieagent getuigt in een interview over racisme op de werkvloer. Dat was tevens de reden waarom hij gestopt is als agent. “Het rechtse gedachtegoed situeert zich op alle niveaus”, klinkt het.

Onlangs raakte bekend dat er een gesloten Facebookgroep bestaat waarin actieve en gepensioneerde politiemensen zich zeer racistisch uitlaten en waarin geweld ten opzichte van mensen met een migratieachtergrond wordt verheerlijkt.

Afstand tussen collega’s

Studio Brussel interviewde een ex-agent met Arabische roots die een jaar geleden een punt zette achter zijn politiecarrière. Al tijdens zijn opleiding voelde hij zich bekeken. “Racisme was zeker een bepalende factor om het korps te verlaten voor mij. Tijdens mijn opleiding merkte ik al dat veel voorbeelden van verdachten gaan over mensen met een migratieachtergrond. Ik kon me ook niet vereenzelvigen met heel wat (blanke) docenten omdat ze vanuit hun cultuur geen zicht hebben op hoe bepaalde zaken werken. Dus ik voelde meteen een bepaalde afstand”, vertelt hij.

Persoonlijke confrontatie

Later werd hij ook expliciet geconfronteerd met racisme. “Ik ben heel ambitieus en op een bepaald moment zei ik tegen mijn baas dat ik later, als ik ooit de kans krijg, graag op zijn stoel zou willen zitten. Hij zei vlakaf dat ‘een bruine’ nooit op zijn stoel zou zitten. Daar zou hij persoonlijk voor zorgen. Dat kwam wel binnen”, klinkt het.

Bang om in te grijpen

Van sommige collega’s kreeg hij wel steun, maar ingrijpen is niet vanzelfsprekend. “Er zijn zeker collega’s die zien wat er aan de hand is, maar die durven zelf niet ingrijpen. Ze zijn bang dat hun eigen carrière in het gevaar komt. Het rechtse gedachtegoed situeert zich op alle niveaus. Het gaat echt van boven naar beneden”, gaat hij verder.

Racisme bestraffen

Volgens hem moet een oplossing gevonden worden op verschillende niveaus. “Ik zie vooral een oplossing in de selectie en rekrutering. Kijk naar de kwaliteit en de integriteit van de mensen die je binnen haalt. Tevens moet er binnen de opleiding meer aandacht gegeven geworden aan cultuursensitiviteit en moet racisme op de werkvloer (zwaarder) bestraft worden”, besluit hij.

Het volledige interview kan je HIER herbeluisteren.