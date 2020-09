Amerikaans migrantencentrum verwijdert ongevraagd baarmoeders: “het is een experimenteel concentratiekamp”

Een Amerikaanse verpleegster heeft een bezwarend boekje opengedaan over een Amerikaanse detentiecentrum voor immigranten in de staat Georgia. Volgens de vrouw zijn de migranten het slachtoffer van vreselijke omstandigheden en behandeling, waaronder “shockerende medische verwaarlozing”. Bij vrouwelijke bewoners zou de baarmoeder vaak ongewild verwijderd worden.

Dawn Wooten oefent al tien jaar het beroep van verpleegster uit, waarvan ze drie jaar was tewerkgesteld in het Amerikaanse detentiecentrum voor illegale immigranten in Irwin, Georgia. Vertegenwoordigd door enkele juridische belangengroepen heeft ze een klacht neergelegd tegen het centrum, zo schrijft The Guardian. Volgens Wooten worden de migranten er onderworpen aan mensonterende praktijken en behandelingen. Een migrant die het allemaal meemaakte, spreekt van een “experimenteel concentratiekamp”.

De ‘baarmoederverzamelaar’

In het detentiecentrum zouden vrouwen die klagen over hevige menstruatiecycli een operatie ondergaan waarbij hun baarmoeder wordt verwijderd. De vrouwen spreken vaak enkel Spaans en worden niet geïnformeerd over wat er met hen gebeurt. Wooten, wier getuigenis onderschreven wordt door een collega die anoniem wenst te blijven uit angst voor wraak en door vier migranten uit het centrum, zegt dat één dokter verantwoordelijk is voor de bewuste operaties. “Bij iedereen die bij hem op consultatie komt, wordt de baarmoeder verwijderd – bij zo ongeveer iedereen”, zegt Wooten. “Dat is zijn specialiteit, hij is de baarmoederverzamelaar.”

Onvoldoende verdoofd

Bovendien gebeuren de operaties ook niet conform de gezondheids- en veiligheidsregels. Zo zei één vrouw dat ze niet voldoende verdoofd werd tijdens een operatie en de dokter hoorde zeggen dat hij per ongeluk de foute eierstok had weggenomen. Daardoor kon de vrouw geen kinderen meer krijgen. Een andere vrouw had last van een cyste, maar kreeg uiteindelijk ook de volledige behandeling: ze moest voortaan zonder baarmoeder door het leven.

“Toen ik al deze vrouwen ontmoette die een operatie hadden ondergaan, dacht ik dat dit een experimenteel concentratiekamp was. Het was alsof ze met onze lichamen aan het experimenteren waren”, zegt een gedetineerde in de klacht.

Coronacrisis

In 2017 bracht Project South, een van de mensenrechtenorganisaties die de nieuwe klacht heeft neergelegd, al eerder een rapport uit over de slechte behandeling van migranten in hetzelfde detentiecentrum in Georgia. Daarin werden onhygiënische omstandigheden waarin de gedetineerden moesten leven, het oneetbare eten en de weigering van medische hulp aangeklaagd. “Dit is geen plek voor mensen”, zei een gedetineerde destijds.

Sinds de coronacrisis is de situatie voor de gedetineerde migranten er alleen maar op achteruit gegaan, zegt de nieuwe klacht. Er is geen plek voor social distancing, en migranten die met Covid-19 zouden er niet gescheiden worden van niet-besmette migranten. Bovendien worden de gedetineerden niet genoeg getest en wordt er gelogen over het aantal positieve resultaten, aldus de klacht.

Het bewuste detentiecentrum in Georgia wordt uitgebaat door een bedrijf uit de private sector, LaSalle Corrections. Volgens cijfers van de federale overheid verblijft meer dan 70% van de illegale migranten in zo’n privaat detentiecentrum – met winstoogmerk dus. Ook het Stewart Detention Center, waar Project South al eerder gelijkaardige klachten tegen neerlegde, is zo’n centrum in private handen. “De situatie in Irwin is niet uniek”, benadrukt mensenrechtenadvocate Azadeh Shahshahani.

Kinderen in kooien

De Amerikaanse detentiecentra voor illegale migranten, die uitgebaat worden door de Immigration and Customs Enforcement (ICE), zijn verre van onbesproken. Al jaren doen geruchten de ronde dat kinderen er in kleine kooien worden opgesloten en worden gescheiden van hun ouders. Migranten worden vaak met veel te veel opgesloten achter hekken en leven er in barre omstandigheden, zonder veel sanitaire hygiëne en algemeen comfort. Ook seksueel en fysiek misbruik zouden schering en inslag zijn. President Donald Trump heeft de omstandigheden in de centra echter altijd “menselijk” genoemd.