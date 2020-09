Hardhandig politieoptreden bij 12-jarig meisje schokt Hongkong (video)

In Hongkong is kritiek ontstaan op de manier waarop de politie een twaalfjarig meisje heeft aangepakt. Op beelden is te zien hoe een agent het angstige meisje brutaal tackelt tijdens een groot straatprotest van afgelopen zondag. Volgens haar familie was het meisje per ongeluk verzeild geraakt in de betogende menigte terwijl ze enkele hobbyspullen ging kopen.

De beelden van de gewelddadige arrestatie, die duchtig werden gedeeld op sociale media, tonen hoe enkele politieagenten een groep betogers probeert te omsingelen waar ook het jonge meisje tussen staat. De twaalfjarige probeert te vluchten en duikt weg, maar een agent weet haar te tackelen. Vervolgens houden meerdere agenten het meisje in bedwang.

A young girl of school age was just cornered by riot police & proceeded to run away, before being viciously wrestled to the ground, kicked & pinned down by several police officers. I wish I could say this isn’t normal in Hong Kong today, but it is. Vid: HKUST student reporters pic.twitter.com/LjaobRN2IB — Jack Hazlewood (@JackHHazlewood) September 6, 2020



Volgens de moeder van het meisje geraakten haar dochter en haar 20-jarige zoon per ongeluk verzeild in de betogende menigte terwijl ze op weg waren om enkele hobbyspullen te kopen. Ze werden beiden gearresteerd en beboet voor de overtreding van het samenscholingsverbod tijdens de coronapandemie. Het meisje liep van de agenten weg omdat ze bang was, aldus de moeder aan het Hongkongse Apple Daily. De moeder is van plan een formele klacht in te dienen nadat haar dochter enkele blauwe plekken en schrammen aan het politieoptreden overhield.

Politie: “Voor eigen veiligheid”

“Dit toont hoe onnodig springerig en schietgraag de politie van Hongkong is geworden”, zegt Claudia Mo, een pro-democratische politica en journalist. Enkele uren na het gebeuren stuurde de politie van Hongkong een verklaring de wereld in, waarin stond dat het meisje “op een verdachte manier” wegliep. De agenten hebben “het minimale noodzakelijke geweld” gebruikt om het meisje aan te houden, luidt de verklaring.

“De politie maakte zich zorgen over jongeren die deelnamen aan verboden groepsbijeenkomsten. Hun aanwezigheid bij de chaotische protestscènes brengt ook hun eigen persoonlijke veiligheid in gevaar”, staat nog te lezen. In een latere verklaring stond tevens dat eender wie zich onheus behandeld voelt door de politie, een klacht mag neerleggen. Die zal volgens hen eerlijk en onbevooroordeeld behandeld worden.

Verkiezingen

Het incident gebeurde tijdens de grootste straatprotesten in Hongkong sinds 1 juli, toen de omstreden Chinese veiligheidswetten voor het eerst aan de stad werden opgelegd. De protesten zondag vonden plaats op de exacte dag waarop normaliter verkiezingen zouden worden gehouden. In juli besloot Carrie Lam, de Chief Executive of baas van Hongkong, die verkiezingen uit te stellen vanwege de recente Covid-19-uitbraak in het land. Critici stellen echter dat de pandemie als excuus wordt gebruikt om tegenstand tegen het bestuur de mond te snoeren.

Er werden zondag zo’n 300 betogers opgepakt, waaronder dus het twaalfjarig meisje en haar broer.