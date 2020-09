Belgen boeken derde meer overnachtingen in Vlaanderen

De Belgen boekten de afgelopen zomermaanden juli en augustus samen 32% meer overnachtingen in Vlaanderen dan tijdens de zomer van vorig jaar. Overnachtingen van buitenlanders dalen met de helft. Dat blijkt uit gegevens die Toerisme Vlaanderen kon opvragen bij de Vlaamse boekingsmodule Stardekk en die Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir vrijdag bekend maakte.

Vanaf de heropening van de toeristische sector midden juni begonnen de binnenlandse boekingen terug aan te trekken. Dat was vooral het geval in sommige groene regio’s en aan de kust, en veel minder in de Vlaamse kunststeden die veel afhankelijker zijn van een internationaal en zakenpubliek. “De groei van de binnenlandse overnachtingen steekt een hart onder de riem voor een deel van onze toeristische ondernemers”, zegt Demir. “Een opsteker, maar zeker geen goedmaker voor de twaalf weken dat onze toeristische sector compleet op slot was en voor het feit dat onze buitenlandse bezoekers nog altijd deels wegblijven door de reisbeperkingen.”

Ook september hoopgevend

De Belgen boekten in juli 37% meer overnachtingen in Vlaanderen dan in juli 2019. In augustus waren dat er 27% meer dan in augustus 2019. En ook de maand september belooft nog een mooi resultaat op te leveren. Voorlopig zijn er 40% meer binnenlandse overnachtingen geboekt dan in september 2019.

De kust, sommige groene regio’s en enkele kunststeden zoals bijvoorbeeld Brugge zagen meer Belgen dan andere jaren. Limburg is een voorbeeld van een groene regio die zelfs sterk groeit op de binnenlandse markt. Anderzijds verliezen andere kunststeden of regio’s die afhankelijk zijn van de buitenlandse markt fors. In de stad Antwerpen bijvoorbeeld zijn na de verstrengingen van de coronamaatregelen eind juli zowel de binnenlandse als de buitenlandse overnachtingen sterk gedaald.

Buitenlandse toeristen blijven weg

“Bij het uitbreken van de coronacrisis hebben we onmiddellijk besloten al onze middelen op het binnenlands toerisme in te zetten. We werkten hiervoor nauw samen met de provincies en de kunststeden. En deze aanpak heeft gewerkt: uit de cijfers blijkt immers dat de Vlamingen massaal op vakantie zijn geweest in eigen land. In de meeste regio’s heeft dit de zomer zelfs goedgemaakt”, stelt de minister. Ze waarschuwt dat hiermee niet alle problemen achter de rug zijn. “Buitenlandse toeristen blijven nog altijd weg en zeker in onze kunststeden ziet de logiessector nog altijd af. De tweede golf heeft op dat vlak zeker niet geholpen. Het is daarom des te belangrijker dat we onze inspanningen blijven volhouden om potentiële bezoekers te wijzen op de vele troeven van Vlaanderen. Volgende week zie ik de logiessector van de kunststeden daar alvast over terug.”

Toerisme Vlaanderen raamt het verlies voor de gehele toeristische sector in Vlaanderen en Brussel van maart tot en met augustus op ongeveer 11 miljard euro. De zomer kon dat verlies maar voor een klein stukje goedmaken. Toch laat de toeristische sector z’n schouders niet hangen. Tijdens de voorbije zomer hield 87% van de logiesuitbaters in Vlaanderen zijn deuren open, ondanks de moeilijke omstandigheden. Bij de hotels was dat zelfs 95%. Dat blijkt uit een bevraging van Toerisme Vlaanderen.

Imagoversterking

Toerisme Vlaanderen blijft intussen ook internationaal communiceren. “Ik heb Toerisme Vlaanderen gevraagd om de vele troeven van onze toeristische bestemming in de verf te blijven zetten in het buitenland, ook in deze voor geen enkel land evidente tijden. De nadruk moet voorlopig vooral liggen op reputatieversterking en niet zozeer op het genereren van internationale boekingen. Door de reisbeperkingen is dat op dit moment helaas nog geen optie”, besluit minister Demir.