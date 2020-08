Corona-vakantie geeft boost aan verkoop en verhuur van kampeerwagens

Na de lockdown in maart en april is de verkoop en de inschrijving van nieuwe kampeerwagens tijdens de zomermaanden sterk opgeflakkerd. Sectororganisatie Traxio spreekt van een recordzomer en verwacht het jaar af te sluiten op het niveau van 2019.

Tijdens de corona-lockdown daalde zowel de verkoop als de inschrijvingen van nieuwe kampeerwagens in april met ongeveer 80%: van 635 in 2019 naar 125 in 2020. Nadien volgde een – tijdelijke – explosie. Het aantal inschrijvingen van nieuwe kampeerwagens kende in juni een absoluut record (+84%): van 548 in 2019 naar 1.006. Juli (+48%) was een topmaand met 860 inschrijvingen tegenover 580 vorig jaar. Augustus staat voorlopig op +20%. Ook de tweedehandse inschrijvingen kende topmaanden: juni (+40%), juli (+24%) en augustus (+29%).

Inhaalbeweging

Traxio schrijft die zomerse piek toe aan twee factoren: een inhaalbeweging van inschrijvingen die tijdens de lockdown niet konden gebeuren, en een sterk toegenomen interesse van mensen die nog snel een kampeerwagen wilden kopen met het oog op de zomervakantie. Het aantal inschrijvingen loopt momenteel licht achter ten opzichte van 2019 (nieuw -2%, tweedehands -5%). Traxio verwacht dat de verkoop dit jaar zal eindigen op het niveau van 2019.

Nieuw publiek

Ook de vraag naar huurcampers steeg omdat veel gezinnen dit jaar in hun veilige ‘bubbel’ wilden reizen. “Bij de professionele verhuurders is de capaciteit slechts beperkt uitbreidbaar – het verhuurseizoen duurt slechts een drietal maanden en de waardevermindering na verhuur is aanzienlijk – maar de toegenomen vraag wordt deels opgevangen door een stijgende verhuur tussen particulieren”, aldus het persbericht.

Dankzij de coronacrisis hebben heel wat mensen de kampeerwagen ontdekt. “De veilige bubbel, de grote mate van zelfstandigheid en de flexibele mobiliteit zijn sterke troeven in deze bijzondere tijden. Dit nieuwe doelpubliek, dat vaak de traditionele vliegvakantie heeft ingeruild voor de mobilhome, heeft in veel gevallen zeer snel beslist tot de aankoop”, luidt het.