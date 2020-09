Dit zijn de tien meest bizarre gerechten die je thuis kan bestellen

Ben je een lefgozer als het aankomt op nieuwe gerechten proberen? Dan moet je eens een kijkje nemen op de website van Deliveroo. De bezorgingsdienst heeft tien delicatessen verzameld, waarvan je waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt, laat staan dat je wist dat je deze gerechten kon bestellen vanuit je luie zetel.

Elk land heeft zo zijn eigen traditionele gerechten, zoals België mosselen met friet heeft en Spanje paella serveert met kip en mosselen. Er bestaan echter heel wat receptjes, zelfs bedacht in eigen land, waarvan we het bestaan nog niet afwisten, laat staan dat we al eens van deze gerechten geproefd zouden hebben. Deze tien gekke gerechten doen ons alvast likkebaarden.

1. Tatjespap

In Oost- en West-Vlaanderen zullen ze meteen weten wat dit gerecht precies is, maar daarbuiten heeft niemand een idee. Het is een puree op basis van karnemelk, met een gepocheerd ei en heerlijk met grijze garnalen erbij. Verkrijgbaar bij Meme Gusta in Gent!

2. Lacquement

De lacquement, ook wel een Lackmans genoemd, is een dunne ovale wafel met een vloeibare kandijsiroopvulling. Het koekje is voornamelijk gekend in Antwerpen en Luik als kermisgerecht. Verkrijgbaar bij Plouette en Delforge in Luik.

3. Ontbijtgranen

Ok, die kent iedereen! Maar wist je dat je ze kan laten bezorgen via een fietskoerier? En voor zij die niet kunnen kiezen, meng je toch gewoon verschillende soorten ontbijtgranen door elkaar! Sinds kort verkrijgbaar bij Cereal Heaven in Antwerpen.

4. Golden Sandwich

Op zich is een belegd broodje geen bizar gerecht, maar als er 24 karaat bladgoud aan wordt toegevoegd en onder de noemer “24 Carat Magic” wordt verkocht, dan hoort deze luxesandwich wel op in deze top 10. Verkrijgbaar bij Lions The King In Sandwiches in Antwerpen.

5. Mochi

Mochi is Japanse rijstcake. Een traditioneel gerecht voor de Japanse jaarwisseling, maar intussen het hele jaar door te verkrijgen in verschillende kleuren met tal van vullingen en smaken. In Brussel kan je je bestelling mochi’s plaatsen bij Mochi Bar by Homemade Kitchen en MOCHI’S.

6. Bao

Bao of baozi is een uit de Chinese keuken overgewaaid broodje. Wij kennen het vooral als een gestoomd broodje met verschillende vullingen van vlees, vis of vegetarisch. Ontdek jouw favoriete Bao bij Ichi Bao in Gent, Wagamama in Antwerpen en Let’s Dim Sum en Sunny Bao in Brussel.

7. Okonomiyaki

Deze mondvol is een mengeling aan gesneden groenten die op een teppanyaki-grill worden gebakken en afgewerkt met een Japanse sojasaus. ‘Okoz’ is een typisch Japanse street food klassieker die verkrijgbaar is bij het gelijknamige restaurant in Antwerpen.

8. Bibimbap

Een culinaire reis naar Korea? Dankzij Bibimbap, met gemixte rijst en knapperige groentjes, proef je een veelheid aan smaken en texturen. Verkrijgbaar bij Bibimbap – Seoul Kitchen en KOBAP in Brussel.

9. Bentō

Het Japanse woord voor lunchbox vertaald zich in ‘bentō’ waarbij je je maaltijd verdeelt in vakjes. Ideaal voor kieskeurige eters! Een traditionele bentō bestaat uit rijst, vis of vlees en groeten. Intussen zijn vele verschillende variaties beschikbaar bij Miyako en Bento by Ryoma in Brussel.

10. Octopus balls

Waan je in Osaka waar Takoyaki werd uitgevonden. Het is een ronde snack gemaakt van een beslag van tarwebloem. “Tako” betekent octopus en “Yaki” gebakken. In Antwerpen proef je deze Japanse snack bij Takumi.