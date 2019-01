Deliveroom brengt je eten tot in je hotelkamer

Goed nieuws voor Deliveroo-liefhebbers. Binnenkort kan je in verschillende hotels doorheen België je bestelling op je kamer laten bezorgen. Deliveroom zal voorlopig beschikbaar zijn in tien hotels, maar het aanbod wordt snel uitgebreid. “Roomservice!”

Het Brusselse hotel ‘Made in Louise’ mocht de spits afbijten. Volgens de eigenaar van het hotel was de test een groot succes. Tien hotels volgen heel binnenkort dat voorbeeld en op termijn moeten dat er minstens 25 worden. “Voor de kleinere hotels vergt roomservice een grote inspanning, zowel op financieel als op logistiek vlak – ze moeten immers een draaiende keuken installeren en in stand houden. Ook de mankracht mag niet onderschat worden”, aldus Deliveroo.

Deliveroom werkt eigenlijk volgens exact hetzelfde principe als de klassieke Deliveroo. Als een hotel de service aanbiedt, kunnen gasten een gerecht uitkiezen uit het menu dat Deliveroo opstelde in samenwerking met het hotel. En de rekening wordt gewoon toegevoegd aan die van de kamer. Ideaal dus voor zakenreizigers, die op die manier alles kunnen combineren in een enkele factuur. Maar roomservice is natuurlijk voor iedereen mooi meegenomen: nooit meer eindeloos op zoek naar eten in de stromende regen.