Reizen naar het buitenland in tijden van COVID? Zo pak je het best aan

Veel Belgen hebben ervoor gekozen om de zomer in eigen land door te brengen. Toch dromen sommigen er nog van om in de loop van de komende maanden naar het buitenland te reizen. Als je ziet hoe hardnekkig COVID-19 bij ons overeind blijft, dringt zich echter één grote hamvraag op: waar kan je met gerust gemoed naartoe voor je volgende vakantie? De situatie evolueert elke dag en is dus moeilijk precies te voorspellen. Maar dit zijn alvast enkele ideetjes die ons ook in deze pandemie haalbaar lijken.

De zomer ligt amper achter de rug en het merendeel van de Belgen droomt er alweer stiekem (of niet zo stiekem) van om op reis te gaan. Op dit moment moeten we echter rekening houden met de beperkingen die de overheid oplegt. Reizen kan enkel binnen Europa. De intussen beruchte Passenger Locator Form invullen, is verplichte kost. Soms moet je op voorhand aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een tijdje in quarantaine blijven, een COVID-test afleggen of gebieden vermijden die plaatselijk in lockdown zijn. Elke woensdag geeft de dienst Buitenlandse Zaken haar reisadviezen nauwgezet een update. Voor je ergens een verblijf boekt, moet je dus nagaan welke kleurencode van kracht is voor je gekozen bestemming.

De gezondheidscrisis heeft bovendien vaak een negatieve impact gehad op de financiële toestand van de gezinnen. De meeste Belgen moeten hun vakantiebudget bijstellen. Aan de ene kant heb je dus de reisbeperkingen, aan de andere kant de budgettaire beperkingen. Maar het wil niet zeggen dat er geen interessante opties overblijven voor een Europese citytrip.

Vilnius: de goedkoopste keuze

2,04 euro voor een koffie of een blikje Coca-Cola. 2,56 euro voor een flesje bier van 33 cl. 53,57 euro voor twee maaltijden met voorgerecht, hoofdschotel, dessert en een glas wijn. We hoeven er geen tekeningetje bij te maken: op economisch vlak is de hoofdstad van Litouwen de beste keuze in deze COVID-tijden. Dat bevestigt ook de jaarlijkse ‘City Costs’-barometer van de Britse Post Office. Volgens de studie heb je met 186,21 euro genoeg om met zijn tweeën twee nachtjes in Vilnius te verblijven.

Hou er echter rekening mee dat je een negatieve COVID-test van minder dan drie dagen oud moet kunnen voorleggen om naar Litouwen te vertrekken. Anders riskeer je een verplichte quarantaine. Ter plaatse is trouwens een mondmasker verplicht op alle openbare plaatsen.

Oost-Europa: de ontdekkingsreis

Diezelfde studie van de Post Office brengt aan het licht dat op verschillende locaties de algemene kost lager ligt dan vorig jaar. Gemiddeld gaat het zelfs om een daling met 26%. Warschau is volgens de studie de op één na goedkoopste Europese bestemming, met een budget van 187,34 euro. De Poolse hoofdstad ligt wel in een oranje zone, net als de volgende goedkoopste stad in het rijtje, Katowice (ook in Polen).

De conclusie van de Post Office is dan ook duidelijk: trek op ontdekkingsreis naar Oost-Europa. Praag hoort daar zeker ook bij. De ‘Stad van de Honderd Torens’ bevindt zich volgens Buitenlandse Zaken in een oranje zone, maar de Tsjechische overheid legt Belgische reizigers geen specifieke voorwaarden of maatregelen op. Behalve dan dat je op het openbaar vervoer verplicht een mondmasker moet dragen.

Zonnige bestemmingen

Wil je ergens naartoe waar het zelfs in september gegarandeerd mooi weer is? Ook Lissabon en Porto komen uit de studie naar voren als financieel interessante bestemmingen, met een budget van om en bij de 220 euro. Lissabon en Porto bevinden zich momenteel wel in een oranje zone, maar Belgische toeristen moeten niet in quarantaine en geen negatieve test voorleggen. Om de reizigers gerust te stellen, heeft de Portugese toeristische dienst het label ‘Clean and Safe’ gecreëerd. Dat wordt toegewezen aan alle hotels en restaurants die beantwoorden aan de veiligheidsnormen op het vlak van gezondheid.

Tot slot wijzen we ook nog op de Kroatische hoofdstad Zagreb, die in de top 10 van de studie staat, en de Griekse hoofdstad Athene, die de 20ste plaats bekleedt.

Een tool om je vakantie te plannen

Griekenland scoort trouwens over het algemeen goed in het klassement van de Franse reisorganisatie Tourlane. Die evalueert de bestemmingen waar het risico op besmetting met COVID-19 het laagst is. Ze houdt rekening met verschillende criteria: het aantal gerapporteerde coronabesmettingen, de gezondheidsmaatregelen die de lokale overheid neemt, het aantal uren zon (en dus hoe gemakkelijk je activiteiten in de buitenlucht kan beoefenen), de vluchtverbindingen, enzovoort. De tool komt goed van pas voor reizigers die maar op één ding hopen: dat de grenzen zo snel mogelijk weer opengaan.

www.postoffice.co.uk/travel-money/city-costs-barometer

www.tourlane.fr/coronavirus-ou-voyager-dans-le-monde