Monopoly komt met speciale editie voor slechte verliezers

Slechte verliezers, we kennen er allemaal wel een paar. Misschien ben jij zelf degene die na een potje Stratego alles omver gooit, misschien slaat je broer met de deuren nadat hij een kaartspel heeft verloren of misschien is je lief niet meer te genieten nadat hij of zij failliet is gegaan bij Monopoly. Over wie het ook gaat, we hebben goed nieuws.

Monopoly komt namelijk met een editie op maat voor slechte verliezers. Ja, dat hoor je goed. “De slechtste verliezer wordt nu de grootste winnaar”, aldus spelletjesfabrikant Hasbro.

Stelen en nemen

Uiteraard moesten er wat wijzigingen worden doorgevoerd om een Monopoly-editie voor slechte verliezers te maken. Je kan bijvoorbeeld het huis van iemand anders stelen of er gratis eentje krijgen als je een dubbeltje gooit met de dobbelstenen. Elke keer als je onnodige belastingen betaalt of de gevangenis in vliegt, krijg je een speciaal slechte verliezer-stukje. Dat lijkt vervelend, maar eens je er vier hebt verzameld, kan je andere spelers zo van het bord vegen en hén laten betalen. En dat zijn slechts enkele van de speciale spelregels, de rest laten we je zelf ontdekken.