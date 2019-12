Monopoly krijgt Belgische trein-editie

Thematische versies van het bordspel Monopoly zijn al lang geen uitzondering meer. Steeds meer steden hebben een eigen versie, maar bijvoorbeeld ook Urbanus kwam eerder dit jaar met een eigen spelbord. Nu is er ook een Monopoly-versie over de geschiedenis van de spoorwegen in België.

De traditionele straten in het spel zijn vervangen door locomotieven: van de eerste locomotief uit 1835, over de Wagons-Lits-rijtuigen, tot de modernste NMBS-treinen en de hogesnelheidstreinen Eurostar en Thalys. Er zijn ook stations te koop, en de spelers kunnen onderhoudsposten en werkplaatsen bouwen. Andere vakjes zijn zoals in de traditionele Monopoly: start, gevangenis, kans…

Het spel werd ontworpen samen met Train World en spoorwegmaatschappij NMBS. Het wordt op 2.000 exemplaren gedrukt en is alleen te koop in Train World (prijs: 49 euro).