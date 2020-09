BIZAR. Vliegtuigpassagier heeft het te warm en stapt vleugel op voor frisse lucht (video)

Een vrouwelijke vliegtuigpassagier staat op de zwarte lijst van vliegtuigmaatschappij Ukraine International Airlines nadat ze op de vleugel van het toestel was gaan staan. Even daarvoor had ze geklaagd over de hitte in het vliegtuig, dat stilstond op het tarmac na de landing in Kiev.

Volgens de maatschappij opende de vrouw de nooduitgang en stapte ze doodleuk de vleugel van de Boeing 737-86N op na de landing in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Ze vond het naar verluidt te warm in het toestel, dat opgestegen was in Turkije.

Entertainmentsite Ladbible kon een ooggetuige strikken: “De vrouw opende de nooduitgang en stapte de vleugel op. Haar twee kinderen waren toen al uit het vliegtuig en stonden naast mij. Ze waren verbaasd toen ze het tafereel zagen. ‘Dat is onze mama’, zeiden ze.”

De vrouw mag nooit meer vliegen met Ukraine International Airlines wegens een ernstige inbreuk op de veiligheids- en gedragsvoorschriften aan boord. De vliegtuigmaatschappij heeft ook gevraagd om de vrouw zwaar te beboeten. Ze zou niet onder invloed geweest zijn van drank of drugs.