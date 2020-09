Zwarte Amerikaanse families kopen stuk grond om eigen stad te bouwen: “Hier zijn we tenminste veilig”

De Verenigde Staten staan al enkele maanden in rep en roer door gewelddadige politieoptredens en het coronavirus, maar 19 Afro-Amerikaanse families laten zich niet klein krijgen. Ze kochten samen een gebied van ruim 39 hectare in Toomsboro, Georgia. Daar hopen ze een veilige stad te bouwen voor hun kinderen.

Initiatiefneemster Ashley Scott schrijft in een opiniestuk voor Blavity dat ze op het idee kwam na de dood van Ahmaud Armery, de zwarte man die door een groep witte mannen werd vermoord terwijl hij ging joggen.

“Ik maak me zorgen. Soms ben ik zelfs radeloos. Voor de eerste keer in mijn leven voelde ik me machteloos”, klinkt het in haar opiniestuk. “Ik zocht hulp bij een zwarte therapeut en zag resultaten. Ik realiseerde me dat we meer moeten doen dan alleen maar protesteren. We moeten zelf plannen, organiseren en mobiliseren. En dat is wat ik en mijn goede vriendin Renee Walters, een ondernemer en investeerder, deden.”

Samen zochten Ashley en Renee naar manieren om de wereld te verbeteren. “We wilden ervoor zorgen dat we de veiligheid van onze zwarte zonen en echtgenoten konden garanderen. We wilden voor échte veranderingen gaan.”

Eco-vriendelijk

In verschillende Facebookgroepen bespraken Ashley en Renee het idee om zwarte steden te bouwen, een idee dat op veel applaus werd onthaald. “Nieuwe steden bouwen blijkt echt noodzakelijk te zijn, want de steden zoals we die nu kennen, zelfs waar zwarte burgemeesters aan het roer staan, hebben zware structurele problemen”, verduidelijkt Ashley. “Deze stad kan een voorbeeld zijn voor iedereen: een gemeenschap die draait rond onze waarden en normen.”

De bedoeling is dat de stad eco-vriendelijk wordt opgebouwd en dat de gemeenschap zelfvoorzienend wordt met behulp van zwarte boeren. “Een plek waar zwarte mensen thuis kunnen komen zonder dat ze onderweg vermoord werden door de politie”, aldus Ashley.