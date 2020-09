Man installeert camera in woonkamer en schrikt zich te pletter: “Zonder twijfel een geest” (video)

Een man plaatste onlangs een camera in zijn appartement omdat hij het vermoeden had dat er iets niet klopte. Toen hij de beelden bekeek, viel hij achterover van verbazing.

De man deelde het verhaal op Reddit onder de naam ‘blin11’. Zijn kamergenoot klaagde al een tijdje over het lawaai van een dichtslaande deur. De man had geen idee wat het kon zijn, want hij sluit altijd de deuren binnen. Hij besloot om een camera te installeren die bewegingen detecteert.

Deur open

Toen hij het appartement verliet en zeker was dat er niemand meer binnen was, kreeg hij even later een melding van de camera. Hij bekeek de videobeelden en zag hoe de deur van de slaapkamer op onverklaarbare wijze opende, half sloot en weer opende. Voor de rest bewoog er niets anders in het appartement.

Geest of airco?

Heel wat Reddit-gebruikers fronsten de wenkbrauwen. “Dat is zonder twijfel het werk van een geest” en “Het is een geest en je moet je ervan bewust zijn. Als hij vreedzaam is en niet al te gek doet, komt dat wel goed”, klinkt het onder meer.

Anderen vermoeden dat het weleens door de airco kan komen. “Bij mij thuis vliegt de deur dicht als de airco aangaat”, luidt het. De man was er echter zeker van dat er geen ventilatoren aan stonden…