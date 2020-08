AKELIG! Beveiligingscamera detecteert ‘geest in trouwkleed’: “Ik heb er niet van geslapen” (foto)

De baas van een beveiligingsbedrijf schrok zich te pletter toen hij een live foto doorgestuurd kreeg van een beveiligingscamera. Daarop lijkt een vrouw in trouwkleed te zweven door een bouwwerf. De man heeft geen verklaring voor het vreemde incident.

Adam Lees, de CEO van beveiligingsbedrijf Limitless Security in Birmingham, kreeg maandagnacht plots een melding op zijn computer. Een beveiligingscamera van een bouwwerf waar hij aan een project werkt had hem een live foto van de plek doorgestuurd. Dat doet de camera alleen als hij een opvallende beweging detecteert. Op de foto is de gedaante van een vrouw te zien die een trouwkleed lijkt te dragen en boven de grond lijkt te zweven.

Koude rillingen

De man belde meteen naar de security ter plaatse en vroeg hen om een kijkje te nemen, maar ze zagen niets of niemand. “Het is ongelooflijk vreemd. Ik heb geen idee wat het kon zijn, maar ik kon die nacht niet meer slapen en ik kreeg er koude rillingen van. Ik geloof niet in geesten, maar dit kan ik niet verklaren. Sommige mensen twijfelen aan de echtheid van de foto, maar ik kan je verzekeren dat dat zo is. Ik wou dat het fake was, want ik heb er schrik door gekregen. Ik heb nog nooit zoiets gezien”, vertelt hij aan Birmingham Live.

Op zoek naar oud ijzer

De dochter van Adam deelde de bewuste foto op Twitter, waar het kiekje viraal ging. “Als dit echt is, is het behoorlijk akelig”, en “Ik wou dat ik dit nooit gezien had”, klinkt het onder meer in de reacties.

Anderen zochten dan weer een mogelijke verklaring. “Misschien was het gewoon iemand die stiekem op zoek ging naar oud ijzer. Dat gebeurt wel vaker op een bouwwerf”, schreef iemand.