Coronabesmettingen stegen explosief in Florida na afkondiging tweede fase exitplan

In de drie maanden nadat de gouverneur van Florida de tweede fase in het exitplan van de Amerikaanse deelstaat had afgekondigd, steeg het aantal coronabesmettingen in de ‘Sunshine State’ explosief met 947,5 procent. Dat berichten lokale media.

Op 3 juni kondigde de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis aan dat bars en cafés hun deuren opnieuw mochten openen. Ze mochten wel maar de helft van hun capaciteit gebruiken om klanten te ontvangen. Ook bowlingcentra, bioscopen, stadions en auditoria mochten opnieuw publiek ontvangen in fase 2, telkens voor de helft van hun volle capaciteit. Toen stond het aantal bevestigde Covid-besmettingen in Florida nog op 58.764 en 2.566 coronadoden.

Vandaag zijn in Florida sinds de corona-uitbraak 625.000 coronabesmettingen vastgesteld. 11.150 mensen zijn aan het virus bezweken. Toen de gouverneur op 26 juni merkte dat het weer de verkeerde kant opging met de coronacurve kwam hij op zijn stappen terug en beval hij de sluiting van de bars.

De leeftijdscategorie met procentueel het grootste aantal coronabesmettingen in Florida is die van 25 tot 34 jaar met 115.000 gevallen, goed voor 19 procent van het totale aantal besmettingen.