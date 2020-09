Bijna 500.000 aanvragen op 24 uur tijd voor gratis twaalfrittenkaart van NMBS

De gratis twaalfrittenkaart van de NMBS is een groot succes. De spoorwegmaatschappij kreeg immers op 24 uur tijd bijna 500.000 aanvragen. De website waarop de aanvragen gedaan kunnen worden, werd gisteren nog maar gelanceerd.

Tot en met 30 september kunnen alle inwoners van België (ouder dan 12 jaar) met hun rijksregisternummer de ‘Hello Belgium Railpass’ aanvragen via de website hello-belgium.be. Die zal vanaf 5 oktober recht geven op twee gratis trajecten per maand – of één heen-en-terugreis – en dat gedurende zes maanden.

Overbevolkte treinen

De regering besliste in juni om alle inwoners gratis treinritten aan te bieden. De maatregel is bedoeld om de Belgische toeristische sector een duwtje in de rug te geven. De lancering ervan werd twee keer uitgesteld uit vrees voor overbevolkte treinen.