NMBS: “Nog geen beslissing genomen over betalende fietsparkings aan stations”

De NMBS overweegt om geld te vragen voor fietsen die voor een langere periode achtergelaten worden in de fietsenstalling van een station. Dat schreven de kranten van Mediahuis. Maar de NMBS benadrukt nu dat er nog geen beslissing is gevallen. Voorlopig blijft het stallen dus gratis.

“Het vragen van een vergoeding voor langdurig gestalde fietsen heeft in buitenlandse voorbeelden al geleid tot een drastische daling van het aantal achtergelaten fietsen en wrakken, met als gevolg dat de gewone gebruiker gemakkelijker een plaats zal vinden voor zijn of haar fiets”, zegt de NMBS. “De gebruikers zijn in dit systeem zeer tevreden over het systeem.”

Voorlopig nog gratis

In de grotere stations zijn nu ook al afgesloten fietsenstallingen, waar gebruikers voor een kleine vergoeding hun fiets kunnen achterlaten. De spoormaatschappij merkt op dat voor de gewone gebruiker in elk geval het stallen in de fietsenparking gratis blijft zoals dat nu ook het geval is.