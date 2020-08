LIFEHACK. Zo voorkom je zelfbruinervlekken op je lakens

Het is zomer, het zonnetje schijnt (soms), je zou intussen een mooi zongebruind kleurtje willen hebben, maar niets is minder waar. De realiteit is nu eenmaal dat je heler dagen achter je computerscherm zit te werken, dus tijd om uitgebreid te zonnen heb je niet. Wil je toch een leuk kleurtje, dan is zelfbruiner je redder in nood.

Zeker nu we bekend zijn met de schadelijke gevolgen die de zon kan hebben voor onze gezondheid, kiezen velen van ons er zelfs bewust voor om niet voluit in de zon te gaan liggen voor een mooi kleurtje. We verkiezen bruin uit een flesje, maar dat loopt niet altijd van een leien dakje.

Slaapzak liner

Zelfbruiner is tegenwoordig hét hulpmiddel voor iedereen die een mooi bruin kleurtje wil hebben, maar niet in de zon kan of wil zitten. En eerlijk, handig is het wel. ’s Avonds smeer je je in en ’s ochtends lijkt het net of je een week op vakantie bent geweest. Maar aan het middeltje zitten ook enkele minder leuke kanten verbonden. Zo is het een hele kunst om die bruine kleur gelijkmatig aan te brengen en bovendien laat zelfbruiner maar al te vaak lelijke vlekken achter op je oh zo mooie witte lakens. Maar voor dat laatste probleem lijkt er een handige lifehack te bestaan. Het enige wat je nodig hebt, is een slaapzak liner. Je kan kiezen voor een synthetische of katoenen variant, die zijn wat goedkoper, al werkt een zijden variant het beste als je geen vlekken op je huid wil creëren. In plaats van rechtstreeks tussen je lakens te kruipen, kruip je in de eerste plaats in de liner. Als de zelfbruiner afgeeft, komt het bruine goedje niet op je lakens, maar in de liner te zitten. Die kan je ’s ochtends vervolgens makkelijk in de was gooien en als de vlekken er niet uit gaan, is dat een stuk minder storend. Een redelijk voor de hand liggend trucje, maar je moet er maar net aan denken!