Bruisbal maakt komaf met al je zelfbruinerrampen

Wil je ook in de wintermaanden een mooi kleurtje hebben, dan heb je verschillende opties. Heb je nog wat vakantiedagen over, ga dan gewoon lekker naar een warm land en ga zonnen op het strand – met zonnebrand op weliswaar. Een zonnebanksessie meepikken is allesbehalve gezond, dus zelfbruiner uit een potje is nog de meest voor de hand liggende oplossing.

Helaas kan dat weleens misgaan. Je smeert te veel, smeert het product onvoldoende uit of vergeet achteraf je handen te wassen, waardoor je achterblijft met poepbruine handen. Die fake tan eraf krijgen is jammer genoeg nogal een klusje, maar nu is er een oplossing.

Foutje

De drie zussen Lynsey Bennett, Leah White and Sarah White uit Belfast zijn de vrouwen achter Lusso Tan. De zelfbruinerproducten zijn niet alleen biologisch, maar bovendien ook geschikt voor vegans omdat er niet op dieren wordt getest. Omdat ze maar al te goed beseffen dat het aanbrengen van zelfbruiner weleens wil mislukken, bedachten ze een oplossing voor het probleem. Ze ontwierpen een bruisbal op basis van avocado-olie, essentiële olie van citroen en toverhazelaar die je zelfbruiner verwijdert én je huid hydrateert. Tien minuutjes in bad gaan volstaat om je bruinfoutje recht te zetten. En geef toe, in bad gaan is niet bepaald een straf. Een bruisbal kost 10 euro en koop je via de website van Lusso Tan.