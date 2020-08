STAYCATION. Fietsen door verrassend Voeren

De Voerstreek is een ontdekking. Dit stukje Limburg, aan drie kanten omgeven door de provincie Luik, staat borg voor prachtige vergezichten met pittoreske boerderijen en vakwerkhuizen. Ideaal om vanop het zadel te ontdekken tijdens een fietsroute! De tocht die wij hier voorstellen is er eentje van maar liefst 39 kilometer, met af en toe een stevig klimmetje. Tussendoor kom je misschien wel oog in oog te staan met de ‘Vlaamse panda’ of enkele lekkere forellen.

In Voeren kan je via een eenvoudig systeem fietsen van knooppunt naar knooppunt. Je fietstocht op route 10 start in het Bezoekerscentrum in ‘s Gravenvoeren. Daar krijg je meteen een perfecte introductie tot deze merkwaardige streek dankzij de natuurexpo. Met behulp van schuifpanelen, driedimensionale kijkers, tunnels, deurtjes, puzzels en foto’s kom je op een speelse en interactieve manier alles te weten over de cultuur, fauna en flora, tradities, streekproducten en geologie van de regio. Wist je bijvoorbeeld dat de Voerstreek de grootste dassenpopulatie van Vlaanderen heeft en dat het dier ook wel ‘de panda van Vlaanderen’ wordt genoemd? Een ideale stop voor wie de geheimen van de Voerstreek wil ontdekken.

Viskwekerij

Hou op de fietsroute ook zeker eens halt bij de forellenkwekerij van Sint-Pieters-Voeren. Die vind je tussen knooppunt 425 en 424. Deze viskwekerij is de oudste van België en huist in de voormalige commanderie van de Duitse Ridderorde, een prachtige historische site. De commanderie is trouwens de ideale plek om forellen te kweken; de vissen worden volgens een eeuwenoude methode gekweekt in kristalhelder bronwater dat achter in het kasteelpark uit de bron van de Voer stroomt.

Wil je wat energie opdoen om je fietstocht verder te zetten? Eet je buikje dan rond in het restaurant van de viskwekerij. Geniet op het terras in een oogstrelend decor van een degustatiebordje in combinatie met een fris biertje of van een gebakken forel met boter. Het kan allemaal in de Commanderie. Als je liever thuis een lekker visje wil bakken, kan je ook verse regenforellen kopen in de winkel van de kwekerij.

Mooiste wandeling in Vlaanderen

Wil je je stalen ros even aan de kant zetten en je benen strekken? Loop dan een stukje van de Bronnenwandeling in de buurt van knooppunt 424. De route werd bekroond tot een van de mooiste wandelingen in Vlaanderen en is 8,5 kilometer lang. Het traject loopt van Sint-Martens-Voeren via Veurs naar Sint-Pieters-Voeren en weer terug. Je ziet er typische Voerlandschappen met oude boomgaarden, kastelen, riviertjes en idyllische vakwerkhuizen.