Model onder vuur nadat ze foto deelt van haar ‘vetrolletjes’: “Sorry, ik ben niet zo slim”

Een Australisch model heeft kwaad bloed gezet met twee foto’s waarin ze een geposeerde en niet geposeerde houding aanneemt. Ze wilde daarmee bijdragen aan body positivity, maar haar volgers merkten op dat er amper verschil is te zien tussen beide foto’s omdat ze zo’n strak lichaam heeft.

Belle Lucia is een Australisch model dat in Londen woont. De 25-jarige vrouw deelde donderdag twee foto’s met de bedoeling om body positivity te promoten door haar lichaam te durven tonen zoals het is. Op de tweede foto nam ze haar vetrolletjes vast, maar voor vele volgers is er daar bij haar amper sprake van, en dus kwam de boodschap voor velen averechts over. “Je had een minder flatterende pose kunnen aannemen, want op deze manier toon je jezelf als ‘bovenmenselijk’”, en “Deze boodschap zal heel wat mensen onzeker doen voelen”, klonk het onder meer.

Excuses

Overweldigd door de kritiek excuseerde Belle zich en verwijderde ze haar bericht. “Ik heb dit zonder slechte bedoelingen gedeeld. Ik wilde hetzelfde doen als alle mooie vrouwen die deze uitdaging aangaan. Ik wilde gewoon het verschil aantonen tussen een geposeerde en niet geposeerde foto van mezelf. Ik zie immers wel een verschil en ik voelde me zelfs onzeker om het te delen. Het spijt me enorm als ik iemand ermee boos heb gemaakt. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Ik zal de post verwijderen. Sorry”, schreef ze op Instagram.

Van nature niet intelligent

De kritiek en zelfs haatberichten bleven binnenstromen, dus probeerde Belle zich nogmaals te verdedigen. “Ik krijg heel wat haatberichten, waarschijnlijk verdien ik het, maar ik wil nogmaals herhalen dat ik geen slechte bedoelingen had met mijn bericht. Ik wilde niemand ermee kwetsen en ik zou nooit iemand opzettelijk willen raken. Ik ben een liefdevolle en vriendelijke persoon, maar ik ben van nature niet heel intelligent. Misschien begrijp ik het concept van body positivity niet zo goed, maar ik sta ervoor open om het te leren”, verduidelijkte ze.

Steun

Anderen vonden de kritiek dan weer onterecht. “Dames, wat is er gebeurd met women empowerment? Belle, je ziet er prachtig uit en je stelt je positief op, dus blijf doen waar je mee bezig bent”, en “Vrouwen zouden elkaar moeten aanmoedigen, niet bekritiseren”, klinkt het onder meer.