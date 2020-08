Vrouw draagt zonder het te beseffen OPLOSBARE bikini. En dan gaat ze de zee in… (video)

SHE THOUGHT IT GOT STOLEN 🤣 SHE THOUGHT IT GOT STOLEN 🤣 INSTAGRAM @JULIUSDEIN Posted by Julius Dein on Saturday, August 22, 2020

De Engelse illusionist Julius Dein heeft zijn vriendin beetgenomen door haar bikini stiekem te vervangen door een oplosbaar exemplaar. Dat levert een hilarisch filmpje op…

Op de beelden is te zien hoe Estelle, de vriendin van Julius, een gele bikini draagt op het strand. Vervolgens wandelt ze naar het water en neemt ze een duik in de zee. Intussen horen we Julius gniffelen en maakt hij de kijker duidelijk dat binnen een dertigtal seconden haar bikini volledig zou moeten oplossen.

Handdoek

Tot grote verbazing van Estelle gebeurt dat ook. Ze weet totaal niet wat er gebeurt en denkt eerst nog dat haar bikini gestolen is. “Mijn bikini. Ik denk dat ik hem kwijt ben. Hij is gestolen, denk ik. Ik heb een handdoek nodig”, roept ze in haar blootje naar haar vriend. Uiteindelijk krijgt ze een handdoek en raakt ze het water ‘veilig’ uit.