Celebrities in de bres voor het klimaat

De Belg is een koppig wezen. Hoe vaak weervrouw Jill Peeters er ons ook op wijst, de noodzaak voor een ecologische omwenteling is nog steeds niet bij iedereen doorgedrongen. Gelukkig krijgt ze de laatste tijd meer en meer steun van enkele van de grootste sterren van het moment. En dankzij sociale media en hun enorm bereik, krijgen die meer voor elkaar dan ooit tevoren.

Voor Roméo Elvis waren de laatste jaren niet alleen op muzikaal vlak een bewogen periode. Sinds januari koos de artiest ervoor om de strijd tegen plastic aan te gaan, en vooral tegen water in plastic flessen. Daarvoor lanceerde hij magourdeàmoi (mijn eigen drinkfles) en ontwierp hij zijn eigen drinkflessenassortiment om actief plastic afval te bestrijden. Via een petitie richtte hij zich ook tot de Belgische overheid met de vraag om bij de jongeren actie te ondernemen. Zo vroeg hij drinkwatertappunten in scholen en drinkflessen voor leerlingen van 6 tot 18 jaar.

De grote golf van klimaatbetogingen in ons land lijkt even te zijn gaan liggen, maar een tijdje geleden kwamen jongeren massaal op straat voor een ambitieuzer ecologiebeleid. Dat ontging ook de Belgische sterren niet. Meer dan twintig van hen klaar riepen gezamenlijk de bevolking op om voor het klimaat te betogen. Het filmpje, met onder andere Angèle en de broers Dardenne ging viraal op de sociale media. Resultaat: zowat 70.000 burgers trokken door de Brusselse straten om aan de Belgische overheid een ambitieuzer klimaatbeleid te vragen.

Belangstelling uit Hollywood

Onder het impuls van Joaquin Phoenix , de ster uit ‘Joker’, en van andere acteurs zijn zelfs de Golden Globes en de Oscars een groene weg ingeslagen. Zo beslisten ze om alleen milieuvriendelijke maaltijden aan te bieden. Plastic flessen werden verboden aan tafel en de menu’s werden vegetarisch. «De Oscaracademie verenigt storytellers uit de hele wereld en we zijn onze internationale community een engagement voor onze planeet verschuldigd», verklaarde de Oscaracademie op de oproepen van de artiesten die zich voor het klimaat engageren.

De beroemdheid die dit engagement wellicht het best uitdraagt, is Leonardo DiCaprio. Nadat de acteur in 1998 met de toenmalige vicepresident Al Gore over het onderwerp sprak, legden ze onbewust de grondslagen van het nieuwe doel van het florerende Hollywood: voor de bescherming van de biodiversiteit en de gemeenschappen, voor het behoud van de oceanen en tegen de klimaatverandering.

Dankzij zijn engagement werd DiCaprio in 2014 overigens aangesteld als boodschapper van de vrede van de Verenigde Naties (VN) om te strijden tegen de klimaatopwarming. In zijn toespraken en documentaires heeft de acteur altijd een ecologische boodschap willen overbrengen. De filmster is veganist, bestuurt een hybride auto en consumeert lokaal, maar blijft paradoxaal genoeg met een privéjet reizen…

Zich anders verplaatsen

Artiesten zijn trouwens vaak bezorgd over de manier waarop ze zich verplaatsen. Ze leggen immers grote afstanden af wanneer ze toeren of tijdens een promotrip. Zo verraste Coldplay iedereen met de aankondiging dat de band niet zou toeren voor het album ‘Everyday Life’ tot er een oplossing zou zijn waardoor ze met een neutrale ecologische voetafdruk konden optreden.

De beslissing inspireerde ook Massive Attack. Deze Engelse band besliste om zich voor zijn concerten alleen nog met de trein te verplaatsen en financiert daarnaast een onderzoek over de koolstofbalans van de muziekindustrie. Ook Radiohead en en zijn zanger Thom Yorke verplaatsen zich alleen naar plaatsen die gemakkelijk via het openbaar vervoer toegankelijk zijn.

En terwijl artiesten zich engageren, worden ook festivals groener. De afgelopen jaren beslisten heel wat festivals om hun gebruik van plastic te verminderen. Sommigen hinken op dat gebied wat achterop, maar het gaat overal in België de goede kant op en dat is ongetwijfeld ook te danken aan de ecologische inzet van de artiesten.

Sébastien Paulus