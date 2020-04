Belg is afgelopen jaar heel wat klimaatbewuster geworden

Terwijl in 2019 amper de helft van de Belgen zich zorgen maakte over de klimaatverandering, voelt nu bijna zes op de tien de dreiging voor mens, natuur en milieu dichterbij komen. Dat besluit VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) uit een vergelijkend onderzoek tussen vijf Europese landen. Onze bezorgdheid vertaalt zich in meer actie, al vinden we dat de verantwoordelijkheid niet enkel bij ons als consument ligt.

“Waar de Belgen vorig jaar nog beduidend lager scoorden dan het Europese gemiddelde (48% tegenover 59%), maken we ons vandaag wel meer zorgen over de klimaatverandering (57%)”, zegt VLAM. Het European Milk Forum, de koepelorganisatie van de Europese zuivelsector, nam de enquête af bij ruim 1.100 Belgen tussen 18 en 65 jaar.

Ieren, vrouwen en millennials op kop

We blijven minder bezorgd dan de Ieren (70%), Fransen (64%) en Denen (63%), maar stellen ons wel meer vragen dan de Nederlanders (45%). In België zijn vrouwen en millennials (18 tot 29 jaar) het meest bekommerd. Bijna de helft van de bevolking gelooft wel dat we als samenleving de meest rampzalige gevolgen van klimaatverandering nog kunnen stoppen.

Kloof tussen denken en doen verkleint

Die gedachte zien we terug in ons gedrag: het deel van de bevolking dat hun doen en laten aanpaste omwille van de klimaatproblematiek, steeg van 43% naar 58%. De kloof tussen denken en doen lijkt zo te verkleinen. We dragen vooral ons steentje bij door te recycleren, minder plastic en niet-duurzame verpakkingen te gebruiken en zo weinig mogelijk voedsel te verspillen. Verder zegt een op de vier ook hun vervoersmiddel aan te passen en kiest een op de vijf voor bewust lokaal geproduceerde voeding.

Met het vingertje wijzen

Toch kijkt de Belg niet enkel naar zichzelf als het over het creëren van een meer duurzame toekomst gaat. In de eerste plaats leggen we de verantwoordelijkheid bij de industrie (62%) en politici (48%). De consument zelf komt pas op de derde plaats. Hoe dan ook is zeven op de tien overtuigd dat we onze manier van voedsel consumeren en produceren moeten veranderen om de planeet te redden.