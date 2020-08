BIZAR. Fan reist 2.000 kilometer om nieuwe film van Christopher Nolan te zien

Een superfan van regisseur Christopher Nolan wou niet wachten tot de release van diens jongste blockbuster ‘Tenet’ in Californië en besloot dan maar om samen met drie reisgenoten een vliegtuigticket te boeken naar Austin, hoofdstad van de Amerikaanse staat Texas, waar de film op 1 september in de zalen verschijnt.

In Californië zijn de bioscopen vooralsnog gesloten, waardoor veel filmliefhebbers uitwijken naar andere Amerikaanse staten om hun passie te beleven. Zo ook de 24-jarige filmjunkie Tyler Tompkins. In Texas hebben de bioscopen de deuren wel weer geopend na een lange coronabreak. Het plan van Tompkins is om een vlucht te nemen van Los Angeles naar Austin – kostprijs 220 dollar – en bij aankomst linea recta naar de bioscoop te trekken. Hij is van zin om de film twee keer vlak na elkaar te bekijken, en vervolgens meteen weer huiswaarts te keren.

“Drie uur na de landing zal ik al in de bioscoopzaal zitten”, verklaart Tompkins, groot bewonderaar van regisseur Christopher Nolan, in het entertainmentblad Variety. “Mijn vrienden verklaren mij gek, maar ik wou deze film steunen. Nolan en Warner Bros. nemen een enorm risico door die film van 200 miljoen dollar nu uit te brengen. Ik heb er alles voor over om hem te zien.”

“Emotionele rollercoaster”

De cinefiel verhuisde eerder dit jaar van Austin naar Los Angeles met een groepje vrienden, hopend op een baantje in de filmindustrie als scenarist, regisseur of producer. Toen de coronapandemie losbarstte verdwenen de instapbaantjes als sneeuw voor de zon. Na de sluiting van de bioscopen in Californië ging Tompkins aan de slag als ober. Hij begon geld opzij te zetten voor het geval hij moest uitwijken naar een andere staat om de film waar hij zo reikhalzend naar uitkeek te zien op het grote scherm. De voorbije weken waarin hij aftelde naar de release van ‘Tenet’ omschrijft hij als een “emotionele rollercoaster”.

De filmindustrie in de Verenigde Staten komt langzaam weer tot leven: in Florida, Texas en Georgia verschijnen voor het eerste sinds lang nieuwe blockbusters op het witte doek, zoals ‘Unhinged’, een thriller met Russell Crowe in de hoofdrol. In andere staten, zoals New York, Californië en New Jersey, blijven de bioscoopdeuren voorlopig nog gesloten.