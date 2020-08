Aankomende film van Nolan regeert nog voor zijn release over Britse box office

De honger is groot. In deze stille zomer zonder blockbusters snakt het Britse publiek naar de meest geanticipeerde film van dit jaar, en wellicht de enige blockbuster die deze coronazomer in de bioscopen te zien zal zijn: ‘Tenet’, de nieuwe spionagethriller van Christopher Nolan. De kaskraker komt pas eind augustus in de Britse zalen, maar de voorverkoop ging afgelopen dinsdag al van start. En die loopt als een trein.

De ticketverkoop voor ‘Tenet’ gaat zodanig hard, dat de film nu al de Britse box office domineert. De film is geregisseerd, geproducet en geschreven door Christopher Nolan, die ook Oscarwinnaars ‘Dunkirk’ en ‘Inception’ op zijn actief heeft. Het wordt de elfde film onder regie van de gelauwerde filmmaker.

‘Tenet’ is veruit de grootste bioscooprelease van deze zomer, en zowel pers als publiek kijken dan ook reikhalzend uit naar de ingenieuze plot die Nolan nu weer uit zijn brein geperst heeft. De cast is alvast van sterrengarnituur met o.a. John David Washington (‘BlacKkKlansman’), Robert Pattinson (‘The Batman’), Elizabeth Debicki (‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’) en Michael Caine (‘The Dark Knight Rises’).

Op de site van een van Europa’s groot bioscoopketens, Vue, zijn sinds dinsdag middernacht al kaartjes verkrijgbaar in voorverkoop voor de Britse release. Er volgde een stormloop. ’s Anderendaags was ‘Tenet’ al verantwoordelijk voor 60% van de verkochte tickets bij Vue.

Beperkte release in VS

Grote delen van de Verenigde Staten zullen nog even geduld moeten oefenen om de blockbuster te bekijken in de bioscoop. De Amerikaanse release van ‘Tenet’ werd meermaals uitgesteld door het coronavirus. Momenteel is het plan om de film beperkt uit te brengen op 3 september, in een select aantal steden in de VS. In Groot-Brittannië komt de film net als bij ons al op 26 augustus in de zalen.

In de film, die opgenomen werd in zeven landen, wordt gespeeld met het concept tijd. John David Washington moet de wereld zien te redden van de ondergang, slechts gewapend met één woord: Tenet. Hij reist daarvoor door een schemerwereld van internationale spionage op een missie die zich afspeelt buiten de bestaande tijd. Niet tijdreizen, maar Inversie.