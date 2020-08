Banksy sponsort reddingsschip voor vluchtelingen op Middellandse Zee

Straatartiest Banksy sponsort een reddingsschip genaamd Louise Michel dat op de Middellandse Zee vluchtelingen oppikt. Hij maakte ook een kunstwerk op het vaartuig. Met een ervaren zoek- en reddingsbemanning uit Europa voerde het schip al twee operaties uit en redde het 89 mensen, aldus de Duitse hulporganisatie Sea-Watch. “We zijn verheugd met de roze versterking.”

De krant The Guardian zei dat Banksy het vaartuig financierde, om vluchtelingen te redden die vanuit Noord-Afrika de oversteek wagen om Europa te bereiken. Volgens het artikel vertrok de Louise Michel op 18 augustus uit een Spaanse haven nabij Valencia. Het schip redde 89 mensen op de Middellandse Zee, onder wie 14 vrouwen en 4 kinderen. Het vaartuig zoekt nu een zeehaven om hen te laten ontschepen.

Hartvormige reddingsboei

Volgens de krant behoorde het schip, een 31 meter lang vaartuig, tot de Franse douane. Het vaartuig is kleiner, maar sneller dan de andere reddingsschepen die door ngo’s worden ingezet. Een kunstwerk van Banksy mocht uiteraard niet ontbreken; het schip kleurt roze en op de zijkant is een meisje te zien dat een hartvormige reddingsboei vasthoudt. Het geld dat de artiest investeert in het schip verdiende hij met zijn werken over de migratiecrisis. De identiteit van Banksy blijft een mysterie. In zijn werken behandelde hij thema’s zoals dakloosheid, overdreven consumptiedrang en het coronavirus.