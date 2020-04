Zo ziet het eruit als graffitikunstenaar Banksy thuiswerkt

In tijden van corona ben je maar beter creatief. Dat moet de mysterieuze Britse graffitikunstenaar Banksy gedacht hebben toen hij besloot om zoals de meesten onder ons tijdens de lockdown thuis te werken. Op Instagram deelde hij een foto van zijn gerenoveerde badkamer na een likje verf. Zijn fans zijn enthousiast, maar zijn echtgenote iets minder.

Door de coronalockdown werken mensen zoveel mogelijk thuis. Zo ook in het Verenigd Koninkrijk. Omdat graffitikunstenaar Bansky de straat niet meer op mag, vond hij er niets beter op dan zijn eigen badkamer onder handen te nemen. Daar hangen nu getekende ratten aan handdoekenrekjes, lopen er over wc-rollen en plast er zelfs een in het toilet. De Instagramfoto heeft ook een ludiek bijschrift, dat aangeeft dat zijn vrouw niet zo tevreden is met de graffiti in huis: “My wife hates it when I work from home.” Met dit voorval gunt Banksy ons een zeldzame blik in zijn privéleven, dat hij normaal gezien strikt voor de buitenwereld afschermt. Gewoonlijk hult hij zich in mysterie, want niemand weet wie hij echt is, zelfs niet of hij een man of een vrouw is.

Dit bericht bekijken op Instagram . . My wife hates it when I work from home. Een bericht gedeeld door Banksy (@banksy) op 15 Apr 2020 om 10:45 (PDT)

De ratten in Banksy’s oeuvre zijn niet nieuw. Ze komen terug in veel van zijn andere kunstwerken en zouden geïnspireerd zijn door de Parijse graffitikunstenaar, Blek le Rat. Graffiti is voor de Brit ook net zoals ratten, want het duikt overal op en gaat nooit meer weg, ondanks de soms verwoede pogingen om het te verwijderen.

Maatschappijkritiek en provocatie

Banksy levert met zijn werk vaak kritiek op de maatschappij. Zo klaagt hij het toenemende cameratoezicht op straat aan door naast een camera de gevatte zin “What are you looking at?” te plaatsen. Daarnaast hekelt hij ook armoede door woordspelletjes. In een graffitikunstwerk met een bedelaar staat namelijk de boodschap “I need change.” Het woord ‘change’ slaat zowel op kleingeld als verandering. Daardoor confronteert Banksy schenkers ermee dat hun bijdrage slechts een tijdelijke oplossing is voor het aanhoudende armoedeprobleem.

Ook om provocatie zit Banksy niet verlegen. Eerder beschilderde hij al een levende olifant in de kleuren en het motief van behangpapier, waardoor hij veel negatieve commentaren te verduren kreeg. Twee jaar geleden nog haalde hij een andere opvallende streek uit. Toen ging een van zijn beroemdste werken met een waarde van een miljoen Britse pond tijdens een veiling door een papierversnipperaar. Ironisch genoeg werd het meisje met de ballon na die actie zelfs nog kostbaarder.

Wie meer wil weten over Banksy’s kunst kan een kijkje nemen op zijn persoonlijke website of dit filmpje bekijken.