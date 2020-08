Boswandeling verandert in nachtmerrie: vrouw vindt open doodskist

Nietsvermoedend maakte Marie-José van den Berg met haar vriendin en de hond een wandeling door de bossen van het Nederlandse Middelbeers. Totdat de dame iets langs het bospad ontdekte dat haar de stuipen op het lijf joeg: een doodskist met een omgevallen grafzerk ernaast.

In eerste instantie dacht Marie-José dat er een uitvaartceremonie had plaatsgevonden in de bossen en dat de kist was achtergelaten en misschien alsnog zou worden ingegraven in het bos. “Er lag een deksel op, maar schuin, dus niet bij het voeteneinde”, vertelt Marie-José aan Omroep Brabant. “Mijn vriendin Gerda zit toevallig in de uitvaartbranche, dus zij reageerde toch iets nuchterder dan ik. Zij zag meteen dat het een echte kist was die wordt gebruikt bij uitvaarten en besloot te gaan kijken of er iemand in lag.”

Een lichaam vonden ze niet, wel kleding. “Oké, dachten wij, daar is iemand uit gekropen en die loopt in zijn adamskostuum door het bos. Ik vond het maar niks en zag achter iedere boom gevaar”, zegt Marie-José.

Spooktocht

Uiteindelijk bleek de situatie wat minder luguber dan ze in eerste instantie dachten. “We kwamen er door wat rond te vragen achter dat een scoutsgroep een spooktocht had gehouden. Die doodskist hoorde er ook bij. Niet zo slim natuurlijk om zo’n ding daar onbeheerd achter te laten.”

Ondanks het feit dat de schrik er goed inzat, is Marie-José niet gestopt met wandelen. “Nee, ik heb er geen trauma voor het leven aan overgehouden, gelukkig.”

Bron: Metro Nederland