Zelfs geestenjagers durven behekst huis niet meer in: “Plots stond er iets donkers voor mijn neus”

Herinner je je dat huis in Louisiana dat gratis aangeboden wordt, maar geen nieuwe eigenaar vindt? Wel, enkele geestenjagers hebben het ‘spookhuis’ bezocht. Dat ging er zo griezelig aan toe dat ze uit schrik wegliepen en niet meer naar binnen durven te gaan.

Enkele maanden geleden bood makelaar Sylvia McLain een huis dat gebouwd werd in 1930 gratis aan. Er waren enkele geïnteresseerden, maar niemand hapte uiteindelijk toe. De reden? Er zouden zich spooktaferelen plaatsvinden in de woonst met vier slaapkamers.

Roeren in kookpotten

Volgens de voormalige eigenares Dawn Vallot DeClout dwaalt de geest van haar overgrootmoeder Adele in het huis rond. Die woonde er tot ze in 1967 op 90-jarige leeftijd overleed. “We denken dat haar geest er rondhangt, maar ze is helemaal niet boosaardig. Ze stond in de keuken altijd te roeren in haar potten. Toen ik in het huis woonde, hoorde ik voortdurend iemand met de kookpotten bezig zijn, ook al stond er niemand in de keuken”, lazen we een tijdje geleden in The Mirror.

Donkere gedaante

De spookverhalen kwamen onder de aandacht van geestenjagers Cindy Parr en Greg Matlock. Zij besloten om een bezoekje te brengen aan het huis en beseften al snel dat er heel wat onverklaarbare dingen gebeuren. “Toen ik binnenging, zag ik plots een donkere gedaante voor mijn neus. Het was geen schaduw of zo, het was erg groot. Volgens mij was het niet de oude vrouw waarover sprake is (Adele; red.). Het was iets totaal anders. Plots draaide het zich om en ik dacht bij mezelf: ‘oh nee’ en rende naar buiten. Ik had er genoeg van. Het was onvoorstelbaar. Alles vertraagde. En ik was niet de enige die het zag. Je voelde de duivelse kracht, het was absoluut geen fijne ervaring. We konden eraan ontsnappen en ik voelde me uitgeput. Het vreet aan je. Mijn borst deed zelfs pijn”, vertelde Matlock aan The Sun.

Nieuwe eigenaar gevonden

Ondanks de enge verhalen heeft het huis intussen toch een nieuwe eigenaar gevonden. Het zal verplaatst worden naar een locatie 30 kilometer verderop en daar gerenoveerd worden. “De nieuwe eigenaar wilde het omdat het gratis was. Hij trok zich niets aan van de spookverhalen omdat hij er niets van geloofde”, aldus McLain.