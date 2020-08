Zin om te ontsnappen aan de stad? Dit is het moment om de heide te bezoeken

Leven in een stad kan van tijd tot tijd al eens claustrofobisch aanvoelen, zeker als je niet over een eigen tuin beschikt. Natuurlijk kan je eens een tripje maken naar het dichtstbijzijnde park, maar laten we eerlijk zijn, ook daar is het vaak te druk. Wil je de komende tijd even ontsnappen aan alle stadsdrukte, plan dan eens een uitstap naar de heide.

Een keer per jaar is het weer zo ver: de heide staat in bloei, wat zorgt voor een spektakel van jewelste. De anders zo droog ogende vlakte verandert gedurende enkele weken in een schouwspel van rozetinten, wat niet alleen mooie foto’s oplevert, maar waardoor je het dagdagelijkse leven ook even vergeet. Nog tot half september kan je van de bloemenpracht genieten.

Staycation

In ons eigen België zijn er verschillende plaatsen waar je de bloeiende heide kan spotten. De Kalmthoutse Heide is wellicht de meest gekende optie. Je vindt er niet alleen uitgestrekte heidevelden, maar ook bossen en ander moois. Dankzij de meer dan twintig bewegwijzerde paden is er bovendien voor ieder wat wils. Ook De Teut in Zonhoven en Ten Haagdoorn in Houthalen zijn echter een ideale bestemming voor wie de bloeiende heide wil spotten. Ideaal voor een bezoekje met de kinderen, aangezien er talloze schaapjes ronddolen en omdat je er meerdere speelzones kan vinden als je even een wandelpauze wil inlassen. Ten slotte vormt de Mechelse Heide in Maasmechelen een leuke bestemming voor een dagje weg. De heide maakt deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen en biedt honderd-en-één wandelopties. Perfect als je wel op staycation wil, maar de drukte aan kust en in de Ardennen liever mijdt.