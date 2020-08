STAYCATION. Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg: mijnbouw of toeristische goudmijn?

Als je het hebt over mijnbouw, denk je misschien aan industrie, machines en vervuiling. Toch is dat in Limburg heel anders uitgedraaid. In deze provincie vind je het enige nationaal park van ons land, een natuurgebied waar het mijnverleden een erfenis vol unieke fauna en flora heeft nagelaten. In het Nationaal Park Hoge Kempen voelen wandelaars zich vanzelfsprekend thuis, maar ook andere vakantiegangers vinden de weg naar dit ‘exotische’ gebied in eigen land.

Janne Vandevelde

Het Nationaal Park Hoge Kempen bestaat uit meer dan 12.000 hectare bos en paarse heide die zich uitstrekken over de gemeenten As, Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen en Zutendaal. Dit natuurpark bij het Maasland is bijzonder omdat het gevormd is door de jarenlange mijnbouw. Je treft er helderblauwe plassen aan die ontstaan zijn door de grindwinning. De stevige heuvels bestaan dan weer uit opgehoopt afval van steenkool, de zogenaamde mijnterrils. Omdat het afval warm was, is de bodem van het gebied opgewarmd, met als resultaat een microklimaat! Van dat steenkoolafval is vandaag nog maar weinig te merken. De omgeving is immers bezaaid met naaldbomen. Die werden aangeplant door de mijnwerkers om genoeg stuthout voor de mijnen bij de hand te hebben.

Na de sluiting van de mijnen hebben helikopters de omgeving bestrooid met zaadjes, om de natuur te laten heropleven. Dankzij het zachte weer verwelkomt het park fauna en flora die erg zeldzaam zijn in ons land, zoals gaspeldoorn, moeraswolfsklauw, de koninginnepage, rugstreeppad en zelfs hagedissen en slangen.

Wandelen

Om in het park te komen, zijn er verschillende poorten die de toegang vormen tot een specifiek gebied. Het meest indrukwekkende is Connecterra in Maasmechelen. In 1987 draaide de mijn van Eisden er nog op volle toeren, vandaag ontvangt de site wandelaars en andere toeristen. De grond is eigendom van Terhills, dat er in de lente van volgend jaar een resort met vakantiehuisjes opent.

Na een stevige klim word je op de top beloond met een fenomenaal uitzicht op onder ander de ‘Vesuvius van Maasmechelen’, een berg waar tot vorig jaar gravel, het rode materiaal voor tennisbanen, werd opgegraven. In deze idyllische omgeving met water, bossen en bergen waan je je in Canada en vergeet je dat je eigenlijk op een steenworp van huis bent.

connecterra.be

Watersport

Wandelen is niet de enige sport die je in het park kan beoefenen. In het Terhills Cablepark leven beginners en geoefende watersporters zich uit op een kneeboard, wakeboard en waterski’s. Niet achter een motorboot, maar aan een elektrische kabel die je alle hoeken van de grindplas laat zien. Niet-sportievelingen ontdekken er de springkastelen op het water of sippen van een cocktail in de strandbar.

terhillscablepark.be

Extra tip: waterratten die van geen ophouden weten, moeten naar de Maasvallei trekken. Op de Maasplassen, die een natuurlijke grens vormen tussen België en Nederland, vind je minstens evenveel watersportfaciliteiten als aan de kust. Je kan er kayakken, suppen, zeilen… en vooral zelf varen met een elektrische stilsloep. Zo bewonder je van dichtbij de Gallowayrunderen en Konikpaarden langs de oevers van de Maas.

stilsloep.be

Wellness

Doe je het liever rustiger aan, dan kan je ook van de natuurpracht genieten vanuit een sauna of mineraal bad. Vorig jaar opende Elaisa Eneretic Wellness de deuren op een feeërieke locatie in Connecterra. Het resultaat is een heuse tempel gebaseerd op de Maya’s, Inca’s en Egyptenaren. Er wordt veel aandacht besteed aan verschillende godsdiensten en holistische therapieën. De sauna met rosenquartz en een saunaritueel met (live!) Afrikaanse muziek zijn daar mooie voorbeelden van. Na afloop ren je naar het meer voor een verfrissende duik!

elaisawellness.com

Wijn

Wijn proeven doen wij Belgen voornamelijk in de Chateau’s van de Franse Provence of op de heuvels van het Italiaanse Toscane. Maar wist je dat je ook in ons land uitstekende wijnboeren hebt? In de Maasvallei heerst een ideaal klimaat voor wijnranken, mede dankzij de mijnbouw. De plassen waar grind wordt ontgonnen houden immers de warmte vast. De verzachtende Maas roept dan weer de nachtvorst een halt toe. Karel Henckens en Tine Linssen ontvangen je met veel plezier op hun wijndomein Aldeneyck. Hier vind je de meest noordelijke Pinot wijngaarden van Europa, idyllisch gelegen langs de Maas. Je herkent ze misschien uit de fictiereeks ‘Tom en Harry’, die opgenomen is op het domein Aldeneyck. De wijnen van Karel en Tine winnen regelmatig prijzen dankzij de elegante en fruitige smaak die typisch is voor grindbodem, maar vooral omdat ze de wijngaarden als hun speeltuin zien. Schol!

wijndomein-aldeneyck.be

