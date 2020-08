Theo Francken: “Paars-groen is geel-zwart in 2024”

Theo Francken (N-VA) waarschuwde vanmorgen op Radio 1 dat een federale regering zonder Vlaamse meerderheid gevaarlijk zou zijn. Op Twitter hintte hij vervolgens op het mogelijke gevolg daarvan.

De federale formatie wordt momenteel aangestuurd door Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. Kamerlid Theo Francken vreest dat een paars-groene regering (Open VLD en MR, SP.A en PS, en Groen en Ecolo; red.) in de maak is en waarschuwt daarvoor. “Ik denk dat het een heel onwijs idee is om naar paars-groen te gaan met een Vlaamse minderheid. Er zijn altijd meerdere opties, we zullen zien wat er uit de bus komt, maar ik verschiet van niets meer. Het is al alle kanten uit gegaan. Vorig jaar was er ook al een poging om een paars-groene regering te vormen. Als de liberalen goed luisteren naar hun achterban, dan kiezen ze beter een meerderheid in Vlaanderen. Dat is beter voor de Vlaamse economie. Als men dat niet doet, neemt men enorme risico’s”, vertelde hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Oppositie

Mocht een paars-groene federale regering tot stand komen, dan voorspelt Francken dat dat gevolgen zal hebben voor de Vlaamse regering, waarin N-VA een coalitie vormt met CD&V en Open Vld. “Dat zullen we afwachten. Er is nog geen formatie opgestart, maar een paars-groene regering zal ik ten zeerste bestrijden. In deze coronacrisis is het best om een eendrachtige regering te vormen op federaal niveau met Vlaamse meerderheid. Als dat niet zo is, zullen we oppositie voeren. Ik zal dat met veel passie en energie doen zoals ik dat altijd doe”, klonk het.

Geel-zwarte regering

Op Twitter ging Francken nog een stapje verder. Daar suggereerde hij dat een paars-groene regering weleens tot een geel-zwarte regering zou kunnen leiden in 2024, tot verbazing van heel wat volgers. “Neemt u met deze uitspraak al een voorafname op een coalitie Vlaams Belang-N-VA in 2024? Wat vindt Bart De Wever daarvan? En mogen uw kiezers dat nu ook al weten?” en “Sinds wanneer zouden jullie met Vlaams Belang in zee gaan”, klinkt het onder meer.