Theo Francken: “Bart De Wever stuurde mij per ongeluk een razend kwade sms over mij”

In een opmerkelijk fragment van ‘Het Huis’ blikt Theo Francken terug op de beginjaren van zijn politieke carrière bij N-VA. Het moment waarop hij van Bart De Wever een boze sms kreeg die niet voor hem bedoeld was, is hem altijd bijgebleven.

Vijf jaar lang moest programmamaker Eric Goens aandringen bij Theo Francken (41) om hem in ‘Het Huis’ krijgen. Vanavond is het zover. Eén deelde alvast een opvallend fragment waarin Theo Francken vertelt over zijn woelige beginperiode als politicus. Tot twee keer toe vloog hij bijna uit de partij, maar collega’s Ben Weyts of Geert Bourgeois sprongen voor hem in de bres. “Dat ging over inhoud. Dat zijn discussies. Ik wist wel dat ze op de partij kwaad waren op mij. Tja, de kracht van de overtuiging, hé. Als ik echt van iets overtuigd ben, dan ga ik ervoor. Dat is was politici horen te doen”, klinkt het.

Pijnlijke sms

Op een bepaald moment kreeg hij een razende sms over hem van Bart De Wever. Pijnlijk, want die sms was eigenlijk voor Geert Bourgeois bedoeld. “Bart De Wever heeft mij ooit een razend kwade sms gestuurd. Die sms ging over mij en was voor Geert Bourgeois bedoeld, maar hij stuurde hem per ongeluk naar mij. Ik zat op het kabinet en ik kreeg die sms. Wat erin stond, durf ik niet te zeggen. Ik stuurde terug: ‘Bart, ik neem aan dat dit voor Geert is’. Dat was zo pijnlijk”, klinkt het.

Betere relatie met Bart

Intussen klikt het beter tussen hem en Bart De Wever. “Met Bart had ik vroeger geen evidente relatie, maar nu gaat dat eigenlijk wel goed. Ik heb veel aan Bart”, vertelt hij.

Op de vraag of hij een ontslag overleefd had, blijft hij vaag. “Moeilijke vraag. Daar heb ik nog niet over nagedacht”, luidt het.

‘Het Huis’ is elke dinsdag om 20.40u te bekijken op Eén.