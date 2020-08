Frank Deboosere waarschuwt voor hevig stormweer: “Het is oppassen geblazen”

Volgens weerman Frank Deboosere gaat het vannacht en morgenvoormiddag stevig waaien door de passage van storm Francis. “Laat je auto niet onder een boom staan”, klinkt het onder meer.

Storm Francis heeft al lelijk huisgehouden in Groot-Brittannië, maar nu komt hij ook onze richting uit. Dat kan best wel heftig worden, zo waarschuwt Frank Deboosere. “Vannacht en woensdagvoormiddag gaat het stevig waaien, met rukwinden van 70 tot ongeveer 90 km/u. De bomen staan nog volop in blad en zullen dus veel wind vangen. Je parkeert je auto vannacht dus maar beter niet onder een boom”, schrijft hij op Twitter.

Eerste herfststorm

Door de extreme droogte van de afgelopen weken kan de forse wind meer schade aanrichten dan gewoonlijk. “Na een lange droge periode verliezen bomen en takken wat van hun stabiliteit. De laatste tijd zagen we daardoor al wat takken tegen de vlakte gaan. Bovendien is het al eventjes geleden dat er nog veel wind was, en dat er nog grote kuis is gehouden. Eigenlijk is het de eerste herfststorm, maar de bomen staan nog volop in blad. Daardoor vangen ze nog heel veel wind. Het is dus oppassen geblazen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Niet gaan wandelen

De Boosere raadt af om (op het strand) te gaan wandelen. “Ik zou mensen niet aanraden om morgenvoormiddag op het strand te gaan wandelen, tenzij ze graag gezandstraald worden. Hoe dan ook is het bij zo’n storm altijd beter van te voorkomen dan te genezen”, besluit hij.