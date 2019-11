Frank Deboosere: “Niet asteroïden, maar wijzelf zijn de grootste vijanden van de aarde”

Maandagavond zagen heel wat Belgen hoe een “vreemde, heldere bol” zich aan de hemel voortbewoog. Dat was gelukkig geen asteroïde, maar wellicht het werk van Elon Musk en zijn SpaceX. Weerman Frank Deboosere legt uit dat de kans heel klein is dat we in dit leven ten onder gaan aan een asteroïde.

Op beelden is te zien hoe een grote, heldere bol maandag rond 18u boven ons land vloog. Panikerende mensen trokken naar sociale media om uit te vissen over wat het ging, maar allicht zat SpaceX er voor iets tussen. Het ruimtebedrijf van Elon Musk lanceerde rond dezelfde tijd immers een tweede cluster van mini-satellieten voor zijn toekomstige constellatie ‘Starlink’. Die zouden in de toekomst supersnel internet kunnen voorzien over de hele wereld.

Zelfmoord-planetoïden

Niet het einde van de wereld, dus. VRT-weerman Frank Deboosere (61) legt op zijn website uit dat de kans vrijwel onbestaande is dat we door een levensbedreigende asteroïde getroffen worden. “De aarde is in principe een heel veilige plaats. We zijn goed beschermd tegen de vijandige buitenwereld. Honderd procent zekerheid bestaat natuurlijk niet. Er zijn wel degelijk een aantal gevaren die de hele aarde bedreigen. Ongeveer 65 miljoen jaar geleden sloeg een grote planetoïde in op aarde. Als gevolg daarvan stierven de dinosaurussen uit. Zoiets gebeurt natuurlijk maar uiterst zelden. Toch zijn astronomen druk in de weer om alle potentiële zelfmoord-planetoïden in kaart te brengen. We kunnen maar beter tijdig weten wat de toekomst zal brengen”, klinkt het.

Stervende reuzester

Maar behalve asteroïden kunnen andere zaken ons leven in gevaar brengen. Denk maar aan een Gamma Ray Burst. “Een ander gevaar dat dreigt vanuit de diepten van de ruimte, is een GRB – een Gamma Ray Burst, een intense stoot gammastralen afkomstig van een stervende reuzester. Dat zou onze aardse atmosfeer ernstig kunnen beschadigen. Mogelijk is een GRB verantwoordelijk voor een massale sterfte ongeveer 450 miljoen jaar geleden, maar zeker zijn we daar niet van”, klinkt het.

Onstabiele vulkanen

Het gevaar hoeft overigens niet altijd uit de ruimte te komen. “Ook de aarde zelf is niet altijd even lief voor zijn bewoners. Als een onstabiele vulkaan (bvb. de Cumbre Vieja op het Canarische eiland La Palma) plots in zee verdwijnt, kan dat een tsunami veroorzaken die na enkele uren de oostkust van de Verenigde Staten bereikt en daar alle kuststeden verzwelgt. Of wat dacht je van een supervulkaan? Als het Amerikaanse Yellowstone in de lucht gaat, wordt een groot deel van de Verenigde Staten bedekt met een dikke aslaag. Problemen gegarandeerd”, schrijft hij.

Grootste bedreiging

Dat blijft allemaal uiteraard doemdenken, al waarschuwt Deboosere ons vooral voor het gevaar dat we zelf kunnen teweegbrengen. “’Dus kunnen we op onze beide oren slapen?’, hoor ik je denken. Nee, dat niet. Wij mensen vormen immers een veel grotere bedreiging voor onze planeet. Oorlogen, milieuverloedering, terrorisme, … Wij zijn zelf wellicht de grootste vijanden van de aarde”, besluit hij.

De “vreemde, heldere bol” die maandagavond aan de Belgische hemel te zien was: