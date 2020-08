Vrouw gechoqueerd door ‘behekste’ pop die uit het niets beweegt (video)

Een vrouw zag onlangs een pop op onverklaarbare wijze bewegen. Ze plaatste de beelden ervan op TikTok, waar ze viraal gingen.

Holly Armstrong was onlangs aan het housesitten bij familie. Plots hoorde ze een vreemd geluid uit een kast komen. Ze dacht eerst dat het een insect of iets dergelijks was, maar toen ze de kast opende, schrok ze zich een ongeluk.

Bewegende benen

Op beelden is te zien hoe een pop die op een schap zit met haar voeten beweegt en zo een tikkend geluid maakt. Even later gaat het linkerbeen zelfs omhoog. “Oh mijn God”, is het enige wat Holly op dat moment kan uitbrengen. Vervolgens rent ze gechoqueerd naar huis.

Onderzoek

De video werd al meer dan 10 miljoen keer bekeken. In een andere video legt ze uit dat ze de familie op de hoogte bracht van het bizarre incident. Zij gaan het onderzoeken.