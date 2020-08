Na drugsveroordeling keert Imanuelle Grives terug naar het scherm

Imanuelle Grives verschijnt vanaf september weer op het Nederlandse televisiescherm; ze doet mee aan het RTL5-spelprogramma ‘Ranking The Stars’. De Nederlandse actrice werd vorig jaar op Tomorrowland betrapt met een grote hoeveelheid drugs.

Grives werd in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook kreeg ze een boete van 8.000 euro. Grives gaf tijdens haar rechtszaak aan dat ze enkel wou experimenteren voor een nieuwe film waarin ze een drugsbarones zou spelen.

Excuses

Het is de eerste keer dat Grives terug te zien zal zijn op tv. Alleen in februari schoof ze mee aan tafel bij ‘Jinek’ om haar verhaal te doen. Daar vertelde ze geëmotioneerd dat ze “niet had nagedacht over de consequenties, over wat mij kon overkomen. Niets boeide mij meer.”

In februari postte de actrice op Instagram haar excuses. “Een held ben ik niet voor het aanbieden van mijn excuses”, klonk het. “Er is iets gebeurd wat niet door de beugel kan en ik vind het horen dat je je excuses aanbiedt, hoe moeilijk ook. Verder heb ik een straf gehad van de rechters voor het breken van de wet. De consequentie dat er misschien wel voor altijd het label van drugs om mij heen zal hangen, is voor mij om te dragen.”