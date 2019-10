Imanuelle Grives riskeert gevangenisstraf van twee jaar

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar cel en 8.000 euro boete gevorderd voor de Nederlandse actrice Imanuelle Grives, die samen met twee Amerikaanse vrouwen vervolgd wordt voor de handel in verdovende middelen op het dancefestival Tomorrowland in Boom.

Grives werd op 21 juli samen met Qiturah G. en Nicky P. gecontroleerd aan de ingang van het festival in Boom. De Nederlandse actrice had 1 gram cannabis, 5 XTC-pillen, 15 gram MDMA, 10 gram cocaïne en 2,3 gram ketamine bij. De drugs zaten onder meer verstopt in haar pruik. Qiturah G. had 0,9 gram cocaïne en 3 XTC-pillen op zak. Nicky P. bekende spontaan dat ze verdovende middelen in haar vagina had ingebracht, maar kwam daar later op terug.

Huiszoeking

Er volgde een huiszoeking in de airbnb in Rumst waar ze verbleven. “En daar opende zich de grot van Ali Baba. Een grote hoeveelheid aan diverse verdovende middelen lag open en bloot in de twee kamers die ze huurden: 77 XTC-pillen, 1,80 gram hasj, 11,20 gram cocaïne, 11,80 gram amfetamine, 9,80 gram ketamine, 3,85 gram MDMA, 178,90 gram GHB en 1,20 gram cannabis”, zei procureur Ken Witpas.

Qiturah G. en Nicky P. verklaarden zelf te gebruiken, maar beweerden niet te weten dat Imanuelle Grives zoveel drugs bij zich had. De procureur geloofde dat niet, aangezien de drugs overal rondslingerden.

Drugsbarones

Grives zei dat ze wou experimenteren. Ze zou in een nieuwe film een drugsbarones spelen en wilde ervaren hoe het voelde. Ze had de drugs via via gekocht en wist niet hoeveel ze moest vragen. Ze bekende dat ze op het festival acht XTC-pillen had verkocht voor 100 euro. Ze deed het als een domme nieuwsgierigheid voor het wereldje af en erkende dat ze te ver was gegaan om zich in te leven als actrice.

“Haar inlevingsverhaal kan niet door de beugel. Deze feiten zijn zeer ernstig. Samen met de festivalorganisatie proberen wij om zoveel mogelijk drugs uit het festival te houden, maar de laatste twee jaar zijn er toch drugsdoden gevallen”, zei de procureur.

Volledig losgeslagen

Dat Grives zich wilde inleven in haar filmrol, was volgens haar advocaat slechts één aspect. “Mijn cliënte leefde in een wereld die niets meer met de realiteit te maken had. Ze moest medicatie nemen tegen angst, paniekaanvallen en slaapproblemen. Ze experimenteerde met zowat elke soort drugs en was volledig losgeslagen”, stelde meester John Maes.

Hij betwistte niet dat Grives drugs had verhandeld, maar wel dat de twee andere vrouwen erbij betrokken waren. Hij vroeg de rechtbank om de actrice een opschorting te geven. Ondergeschikt pleitte hij voor een werkstraf of een straf met uitstel.

Kans

Grives betuigde in tranen haar spijt voor haar roekeloze gedrag, dat niet alleen zware gevolgen had voor haar, maar ook voor haar familie, vriendinnen en haar werk. “Ik heb in die twee maanden voorhechtenis goed kunnen nadenken en ik hoop dat ik de kans krijg om een betere kant uit te gaan met mijn leven”, vertelde ze aan de rechtbank.

Qiturah G. liet verstek gaan op het proces. Nicky P. ontkende dat ze bij de drugshandel van Grives betrokken was en vroeg de vrijspraak. Voor de twee Amerikaanse vrouwen eiste de procureur achttien maanden cel en 8.000 euro boete.

Vonnis op 8 november.