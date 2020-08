Belg bekent kleur: 30% schildert zijn slaapkamer in deze tint

Een huis vol witte muren is saai, geven 6 op de 10 Belgen aan. Evenveel Belgen zijn ervan overtuigd dat kleur in hun interieur een positief effect heeft op het gemoed en energieopwekkend is. Dat toont een recent onderzoek van colora & BOSS paints.

Kleur geeft fleur en toch vindt 40% van de Belgen levendige kleuren te druk en een kwart vindt ze zelfs storend. 25% vindt levendige kleuren dan weer rustgevend. De gevoelstemperatuur van kleur is voor iedereen anders. Als je de Belg vraagt om zijn/haar lievelingskleur dan zegt bijna 40% blauw. Als je de Belg dan vraagt ‘graag wat kleur in je interieur?’, … dan toch maar liever niet.

Wit, beige en grijs zijn de meest voorkomende kleuren in onze Belgische interieurs. Zelfs de ‘piece de résistance’ van vele woningen – de master bedroom – waar je pittige kleuren zou verwachten, is verrassend braaf. “Kleur op de muren zorgt voor fleur in het hart, maar de muren blijven wel wit.” Ondanks het feit dat wit amper voorkomt als lievelingskleur van de Belg, is dit toch de frequentste kleur in elke kamer.

Gedurfde keuken

De keuken is het kloppende hart van een huis. Opvallend genoeg is de keuken de kamer die het vaakst overwogen wordt in een levendige kleur te schilderen (27%). Gevolgd door de woonkamer (24%) en het toilet (22%). In dat geval wordt het vaakst voor groentinten gekozen. Niet zo gek, want groen kalmeert. De zin om te experimenteren is er en start dus in de keuken. Dat bewijzen ook de 7 op de 10 Belgen die fan zijn van een accentmuur.

Wist je dat…

…wit de dominante kleur is van de Belgische interieurs? De woonkamer (34%), slaapkamer (30%), toilet (40%), badkamer (46%), inkomhal (38%) en de keuken (35%) zijn hoofdzakelijk wit gekleurd.

…36% van de Belgen blauw (of een afgeleide) aanduiden als hun lievelingskleur? Hierna volgen roodtinten (16%), groentinten (15%) en zelfs zwarttinten (11%).

…7 op de 10 Belgen fan zijn van een accentmuur?

…61% van de Belgen verf boven behangpapier verkiest?

…bijna de helft van de Belgen eerder kleur toevoegt aan de hand van meubilair?

…48% van de vrouwen de beslissing over kleur alleen neemt?

…3 op de 10 Belgen vaker dan om de 5 jaar opnieuw schildert?