Zo maak je van je slaapkamer een professioneel kantoor

Thuis werken is de norm. Maar hoe doe je dat als je niet de luxe van een eigen kantoor hebt? Wij hebben een aantal tips voor je verzameld waarmee je een leuke, productieve werkplek in de slaapkamer creëert.

1. Zorg voor een goed bureau…

Een goed bureau is belangrijk om goed te kunnen werken. Een te hoge of te lage tafel kan uiteindelijk leiden tot rugklachten – en daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Beschik je nog niet over een goed bureau? Kijk dan of je er een (tweedehands) op de kop kunt tikken.

2. … en een goede bureaustoel

Hetzelfde geldt voor een goede bureaustoel. Hoe fijn die eettafelstoelen ook kunnen zitten voor een uurtje, vaak zijn ze niet geschikt om de hele dag op te werken. Ook een goed idee: kijk eens of je voor jezelf een sta-bureau kunt fixen.

3. Ruim op

Maak ‘s morgens je bed op. Een mooi opgemaakt bed is minder aantrekkelijk om ‘even’ in te gaan liggen (en vervolgens de tijd te vergeten) dan een rommelig bed.

Hetzelfde geldt voor je bureau. Een opgeruimd bureau = een opgeruimd hoofd, dus zorg er vooral voor dat je je spullen netjes opruimt nadat je ze gebruikt hebt. Niemand wordt gelukkig van een bureau vol lege glazen, gebruikte borden en nutteloze papieren.

4. Een lekker geurtje

Wist je dat je productiever kunt werken door een heerlijke geurkaars aan te steken? Bepaalde geuren, zoals citroen en jasmijn, zorgen er namelijk voor dat je meer gefocust werkt. Handig!

5. Gun jezelf pauzes en zonlicht

Nu je thuis aan de slag gaat, is de verleiding wellicht groter om door te werken. Voordat je het doorhebt, sla je de middagpauze over. Niet doen! Gun jezelf zonlicht en ga een wandelingetje maken. Geniet van het zonnetje. Als je dan weer terugkomt, ga je met veel meer energie aan de slag.

6. Moodboard

Door een langere periode thuis te werken, kan het gebeuren dat jouw creativiteit ver te zoeken is. Probeer dit te voorkomen door voor jezelf een moodboard te maken op inspiratieloze momenten. Wat je aan dit moodboard toevoegt, ligt natuurlijk helemaal aan jouw job.

7. De juiste playlist

Ook muziek kan een oppepper zijn. Ga jij voor een rustige playlist met muziek die je focus verscherpt, of toch liever die fijne jazz-playlist? Draai de beste liedjes en playlists die jou de handen uit de mouwen doen steken.

