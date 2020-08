“Opvallende oversterfte in woonzorgcentra ook te wijten aan eenzaamheid”

De opvallende oversterfte in de Vlaamse woonzorgcentra is volgens de website gezondheidenwetenschap.be niet alleen te wijten aan COVID-19 en de hittegolf, maar ook aan de coronamaatregelen waardoor veel bewoners zich geïsoleerd en eenzaam voelen. Men verwijst hierbij naar een Amerikaanse studie waaruit blijkt dat eenzaamheid het risico op vroegtijdig overlijden verhoogt met 26 tot 32%.

De Amerikaanse studie bood een overzicht van alle studies over de impact van eenzaamheid op het risico op vroegtijdig overlijden die gepubliceerd werden tussen 1980 en 2014. De studie bevat gegevens over meer dan 3,4 miljoen mensen uit 70 studies, die gemiddeld 7 jaar werden opgevolgd. De onderzoekers gebruikten enkel gegeven van mensen die bij aanvang van de studie gezond waren. Bij mensen die zich eenzaam voelden lag de vroegtijdige sterfte 26% hoger dan bij personen uit een vergelijkbare controlegroep. Bij wie amper sociale contacten heeft steeg dat cijfer tot 29% en wie alleen woonde tot 32%.

Minder familiale controle

Dat er tijdens de afgelopen hittegolf in Vlaanderen bijna 400 rusthuisbewoners meer overleden dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar en veel meer dan tijdens de hittegolf van 2018 is volgens Marleen Finoulst van gezondheidenwetenschap.be wellicht ook te wijten aan eenzaamheid en isolatie. “Het groot aantal gegevens in de studie en het feit dat de mensen bij aanvang in goede gezondheid verkeerden versterkt het verband tussen eenzaamheid en vroegtijdig overlijden. Wellicht is niet het alleen wonen op zich de oorzaak van vroegtijdige sterfte, maar het verhoogde risico op een ongezonde leefstijl. In geval van rusthuisbewoners kan dat gaan om onvoldoende drinken tijdens de hitte”, aldus Finoulst.