Op deze site kun je aangeven waar in België je je (on)veilig voelt

Over straat wandelen, het is één van de normaalste zaken ter wereld, en toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vooral vrouwen worden, ’s nachts dan wel overdag, regelmatig lastiggevallen, aangesproken, aangeraakt. Een ervaring die niemand verdient en die je achterlaat met een gevoel van machteloosheid.

Wanneer je ’s avonds naar huis wandelt, houd je krampachtig je sleutelbos tussen je vingers geklemd als een geïmproviseerd wapen. Er zou maar eens iets moeten gebeuren. Een bus deo is dan wel niet hetzelfde als pepperspray, maar toch houd je hem bij de hand in je jaszak – iets is beter dan niets. Zo nu en dan kies je ervoor om toch maar niets te gaan drinken met je vrienden, omdat je op voorhand al weet dat je je onveilig zal voelen wanneer je naar huis wandelt. Heel wat vrouwen zullen deze situaties wellicht herkennen, maar wat doe je eraan?

Safer Cities

Om het probleem onder de aandacht te brengen en om een concreet – weliswaar voorlopig – hulpmiddel te bieden, richtte PLAN International de site ‘Safer Cities’ op. Het platform is op dit moment beschikbaar in zes steden: Brussel, Antwerpen, Charleroi, Barcelona, Madrid en Sevilla. Via de site kunnen zowel mannen vrouwen in enkele klikken aangeven waar ze zich veilig voelen in een stad en waar ze net extra op hun hoede zijn. Al die gegevens kan je vervolgens raadplegen in kaartvorm. Uiteraard kies je zelf wat je met de info doet; misschien ga je nooit meer naar die ene bepaalde plaats, misschien ben je extra voorzichtig, misschien ook niet. Bij het invoeren van je eigen (on)veilige plaatsen kan je ook oplossingen voorstellen. Al die oplossingen worden vervolgens doorgespeeld aan de bevoegde instanties, zodat de probleemplekken hopelijk snel worden aangepakt. Dat kan trouwens op verschillende manieren, van meer politietoezicht tot een urbanistieke ingreep (denk bijvoorbeeld aan meer verlichting of minder verkeer). Wil je zelf info toevoegen aan de kaart? Dat kan hier.