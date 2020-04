Studente deelt video waarin ze lastiggevallen wordt door mannen in Brussel: “Dagelijkse kost”

Een Brusselse studente is het meer dan beu dat mannen haar dag in dag uit aanstaren en nafluiten op straat. Ze slaagde erin om zo’n moment van seksuele intimidatie te filmen en deelde het op Twitter.

Esli Balatova zit op kot in Brussel, vlakbij het Zuidstation. De 20-jarige studente wordt op straat regelmatig geconfronteerd met seksuele intimidatie. Onlangs was het weer zover. Een groepje mannen riep naar haar toen ze wilde oversteken. Ze nam stiekem haar smartphone en filmde terwijl ze hen passeerde.

“Walgelijk”

Op de beelden is te zien hoe de mannen haar aanstaren en kusgeluiden maken. Ze deelde de video op Twitter. “Kijk hoe walgelijk ik gewoon elke dag word aangekeken. Elke dag. Gewoon een stuk vlees. Ik vraag me af hoe sommige mannen zouden reageren als mannen op dezelfde manier hun moeder zouden aanstaren”, schrijft ze.

De jonge vrouw geeft mee dat ze op dat moment gewoon een broek en hoodie droeg, al zou dat er niet mogen toe doen.

Herkenbaar

Heel wat twitteraars waren, net als Esli, gedegouteerd. Voor sommigen was het echter angstaanjagend herkenbaar. “Het is echt vreselijk! Ik werd vandaag ook keihard nagefloten. Ik word daar kotsmisselijk van”, “De catcalling in Brussel is gewoon echt niet te doen”, en “Als ik zulke groepjes zie, maak ik altijd zo’n gekke U-bocht. Echt hinderlijk dit en vooral als ze je dan nog naroepen”, klinkt het onder meer.

‘Femme de la Rue’

Haar akelige ervaring doet denken aan de documentaire van journaliste Sofie Peeters ‘Femme de la Rue’ uit 2012. Ze liep toen met een verborgen camera door de Brusselse straten om aan te tonen hoe vaak ze seksistische opmerkingen over zich heen kreeg.