Gunstige coronacijfers in alle provincies, maar: “Waakzaamheid is absoluut nodig”

De weekgemiddelden dalen in bijna alle provincies. Brussel ondervindt nog een lichte stijging qua aantal besmettingen, maar de situatie evolueert ook daar in de goede richting. Dat vertelde viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van Sciensano.

In de week van 11 tot 17 augustus werden er gemiddeld 507 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. Dat is een daling van 20 procent tegenover de week ervoor (630). Op nationaal niveau kunnen we stellen dat de daling die enkele dagen geleden is ingezet, blijft aanhouden. In het totaal liepen 80.178 Belgen het coronavirus op.

Reproductiegetal in Brussel onder 1

Ook op provinciaal niveau gaan de cijfers de goede richting uit. In Antwerpen werden de afgelopen week gemiddeld 122 nieuwe besmettingen vastgesteld, 38 procent minder dan de week voordien. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tekent zich nog een lichte stijging van 3 procent af (116 nieuwe besmettingen), maar het reproductiegetal is intussen wel onder de 1 gezakt. “De situatie zal dus mogelijk wel in de goede richting gaan. Daarentegen is het wel zo dat het percentage positieve testen nog steeds heel hoog is. Dat ligt momenteel op 6,9 procent en dat wijst nog steeds op een intense circulatie van het virus in bepaalde delen van Brussel. Waakzaamheid is dus absoluut nodig”, legt Steven Van Gucht uit.

Minder ziekenhuisopnames

Op nationaal niveau is ook het aantal ziekenhuisopnames aan het dalen. De afgelopen week waren er gemiddeld 28 opnames per dag, de week ervoor waren dat er nog 33 (-15%). Momenteel liggen er 303 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 82 op intensieve zorgen.

Nog te veel overlijdens

Het aantal overlijdens blijft met gemiddeld 10 per dag wel hoog. Dat is nog steeds dubbel zo veel als de week ervoor (5,3, dus +86%). “Het is op dit moment nog te vroeg om te kunnen aantonen of dit al dan niet te maken heeft met de hittegolf van de voorbije dagen. Dat zal pas in de komende dagen kunnen blijken”, besluit Van Gucht. De totale dodentol bedraagt nu 9.976.