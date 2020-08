WTF. Zo oud was Miley Cyrus toen ze voor het eerst seks had

Miley Cyrus was pas elf jaar oud toen ze voor het eerst seks had, én dan nog meteen een trio met twee meisjes. Haar eerste keer met een man was op haar zestiende met haar latere echtgenoot Liam Hemsworth. Dat vertelt ze in de podcast ‘Call Her Daddy’.

De zangeres heeft in het verleden zowel relaties met jongens als met meisjes gehad. Zelfs op jonge leeftijd al. “Toen ik elf of twaalf jaar oud was, vertelden mijn vriendinnen me wat ze uitspookten met jongens. Ik snapte dat niet, dus zorgde ik ervoor dat mijn vriendinnen iets met mij begonnen. De eerste keer dat ik iets deed, was met twee meisjes”, vertelt ze.

Liam Hemsworth

“Ik voelde me aangetrokken tot meisjes láng voor ik me aangetrokken voelde tot jongens. De eerste keer dat ik met een jongen naar bed ging was op mijn zestiende. Maar hey, ik ben achteraf wel met die jongen getrouwd, dus dat is wel straf”, vervolgt ze.

Daarvoor deed ze wel dingen met mannen, maar ging ze nooit all the way. Al heeft ze dat nooit tegen Liam gezegd. Om niet “suf” over te komen, maakte ze hem wijs dat ze geen maagd meer was. Liam en Miley waren tien jaar samen en trouwden in 2018. Na enkele maanden vroegen ze echter de scheiding al aan.