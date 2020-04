Miley Cyrus: “Godsdiensten zijn veel dodelijker dan het coronavirus”

De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus heeft enkele straffe uitspraken gedaan over de kerk. Dat deed ze als antwoord op een tv-dominee die haar bedankte om het geloof erbij te halen.

Miley Cyrus riep haar volgers onlangs op om te bidden voor de slachtoffers van het coronavirus. Een tv-dominee bedankte haar daarvoor. “Goed dat jij als popster nog gelovig bent. Blij dat je nog altijd tot de kerk behoort”, klonk het.

“Kerk erger dan maffia”

Zijn woorden schoten bij Miley in het verkeerde keelgat. De 27-jarige zangeres benadrukte dat ze helemaal niet tot de kerk wil behoren. “Ik geloof, ja. Als meisje dat geboren werd in het zuiden van de States kreeg ik God en zo met de paplepel ingegeven. Maar ik behoor niet tot een kerk. Voor mij is het instituut kerk erger dan de maffia. Erger dan corona, zelfs! Ga het maar na: elke godsdienst is verantwoordelijk voor véél meer doden dan corona. Het is de schuld van de kerk dat zo veel aidsdoden zijn gevallen in Afrika, omdat ze van de paus geen condoom mochten gebruiken. En dan zijn er nog al die oorlogen en conflicten die in naam van het geloof worden uitgevochten. Of het nu het katholieke geloof, de islam of wat dan ook is. Ik ben tégen het georganiseerde geloof”, lezen we in TV Familie.

Geloof zelf beleven

Ook het feit dat de kerk relaties tussen hetzelfde geslacht afkeurt, is voor haar onbegrijpelijk. “Ik heb me definitief van mijn kerk afgekeerd sinds ze duidelijk maakten dat mijn homoseksuele vrienden, lesbische vriendinnen en transseksuele maatjes in de hel thuishoren. Sorry, hoor. Hoe kan je zo kortzichtig en meedogenloos zijn?! De kerk predikt liefde maar zaait haat, oorlog en miserie. Nee, mij zien ze niet meer in een kerk. Ik zal mijn geloof zélf wel beleven. Ik heb daar geen priester, dominee of wat dan ook voor nodig”, besluit ze.