Duitsland wil hondeneigenaars verplichten viervoeter twee keer per dag uit te laten

De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner heeft een wetsvoorstel gelanceerd dat baasjes verplicht om hun hond minimaal tweemaal per dag toegang te geven tot de buitenlucht – in de kennel telt niet. De wandelingen zouden in totaal minimaal een uur moeten duren.

“Huisdieren zijn geen knuffels, er moet rekening worden gehouden met hun behoeften”, aldus Julia Klöckner (CDU) aan het Duitse persbureau DPA. Ze wil de garantie dat honden voldoende verzorging en beweging krijgen en heeft daarom een wetsvoorstel gelanceerd. Dat zou baasjes verplichten om hun hond twee keer per dag buiten de kennel uit te laten. In totaal moet de hond een uur beweging hebben gekregen.

Hondenfokkers

In het wetsvoorstel van Klöckner zijn ook andere maatregelen inbegrepen. Zo zouden er bijvoorbeeld strengere regels gelden voor diertransporten en hondenfokkers. Het wetsvoorstel kan ten vroegste begin 2021 worden goedgekeurd.

Particuliere en professionele hondenfokkers zouden minimaal vier uur per dag voor de puppy’s moeten zorgen. Zo raken ze voldoende gewend aan mensen. Ook mag een fokker maximaal drie nesten tegelijkertijd verzorgen. Honden continue getekend houden wil Klöckner – behalve onder bepaalde voorwaarden – verboden zien.

Strenger dan EU

Hoe deze regels gecontroleerd moeten worden, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de minister zouden de autoriteiten van de Duitse deelstaten hiervoor verantwoordelijk zijn. Elke hondeneigenaar opbellen om te vragen of hij de hond al heeft uitgelaten, is echter niet de bedoeling.

Diertransporten zouden maximaal vieren en een half uur mogen duren als de temperatuur in de wagen tijdens het transport boven de 30 graden Celsius kan stijgen. “Vooral in de zomer, wanneer de temperaturen hoog zijn, moeten we vermijden dat de dieren te lijden hebben van vermijdbare hitte”, stelt Klöckner. “Daarom handhaaf ik strengere regels voor transport die verder gaan dan de EU-wetgeving.”